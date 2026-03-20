NBA: Μάγος και... 60άρης ο Ντόντσιτς, λυτρωτής ο Γουεμπανιάμα, συντριβή για Μπακς - Τα highlights

Δείτε όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA, τα highlights των αγώνων και τη βαθμολογία.

Οι Λέικερς συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν το τελευταίο διάστημα και πέρασαν εμφατικά με 134-126 από το Μαϊάμι με την όγδοη σερί νίκη τους, που τους κρατά τρίτους στη Δύση.

Η καλή φόρμα για την ομάδα του Λος Άντζελες έχει ονοματεπώνυμο και δεν είναι άλλο από αυτό του Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ έκανε... όργια σκοράροντας 60 πόντους (9/13 δίποντα, 9/17 τρίποντα), ενώ είχε και 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 5 κλεψίματα.

Από την πλευρά του ο Λεμπρόν Τζέιμς ισοφάρισε το ρεκόρ του Ρόμπερτ Πάρις για τα περισσότερα ματς κανονικής περιόδου (1.611) κάνοντας τριπλ-νταμπλ με 19 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά σκόραρε το καλάθι της νίκης με 1’’ να απομένει και οι Σπερς «λύγισαν» με 101-100 τους Σανς για να παραμείνουν δεύτεροι στη Δύση. Ο νεαρός Γάλλος είχε 34 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Συντριβή με 128-96 στην Γιούτα γνώρισαν οι Μπακς, χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έις Μπέιλι είχε 33 πόντους για τους Τζαζ, ενώ για το Μιλγουόκι ο Ουσμάν Ντιένγκ είχε 13. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έπαιξε 8 λεπτά και είχε 4 πόντους με 1/2 δίποντα και 2/2 βολές, μαζί με 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος.

Με 36 πόντους του Τζέιμς Χάρντεν, οι Καβαλίερς ξεπέρασαν την απουσία του Ντόνοβαν Μίτσελ και το εμπόδιο των Μπουλς στο Σικάγο με 115-110, συνεχίζοντας τέταρτοι στην Ανατολή.

Οι Πίστονς παρέμειναν πρώτοι και σε απόσταση σχετικής ασφάλειας στην Ανατολή, καθώς πέρασαν με 117-95 από την Ουάσινγκτον, παρά την απουσία του Κέιντ Κάνιγχαμ που θα μείνει εκτός για τουλάχιστον δύο εβδομάδες με πρόβλημα στον πνεύμονα. Ο Κέιντ Κάνιγχαμ είχε 24 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Οι Χόρνετς με 21/46 τρίποντα συνέτριψαν με 130-111 τους Μάτζικ και συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία στην Ανατολή, ενώ οι Σίξερς με 38 πόντους του ρούκι Βι Τζέι Έτζκομπ διέλυσαν με 139-118 τους Κινγκς στο Σακραμέντο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Χόρνετς-Μάτζικ 130-111

Γουίζαρντς-Πίστονς 95-117

Χιτ-Λέικερς 126-134

Μπουλς-Καβαλίερς 110-115

Πέλικανς-Κλίπερς 105-99

Σπερς-Σανς 101-100

Τζαζ-Μπακς 128-96

Κινγκς-Σίξερς 118-139

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 46-23

Νέα Υόρκη 45-25

Τορόντο 39-29

Φιλαδέλφεια 38-32

Μπρούκλιν 17-52

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 50-19

Κλίβελαντ 43-27

Μιλγουόκι 28-41

Σικάγο 28-42

Ιντιάνα 15-55

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 38-31

Ατλάντα 38-31

Μαϊάμι 38-32

Σάρλοτ 36-34

Ουάσινγκτον 16-53

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 55-15

Μινεσότα 43-27

Ντένβερ 42-28

Πόρτλαντ 34-36

Γιούτα 21-49

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 45-25

Φοίνιξ 39-31

Λ.Α. Κλίπερς 34-36

Γκόλντεν Στέιτ 33-36

Σακραμέντο 18-53

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 52-18

Χιούστον 41-27

Μέμφις 24-44

Νέα Ορλεάνη 25-46

Ντάλας 23-47