NBA: Μάγος και... 60άρης ο Ντόντσιτς, λυτρωτής ο Γουεμπανιάμα, συντριβή για Μπακς - Τα highlights
Δείτε όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA, τα highlights των αγώνων και τη βαθμολογία.
Οι Λέικερς συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν το τελευταίο διάστημα και πέρασαν εμφατικά με 134-126 από το Μαϊάμι με την όγδοη σερί νίκη τους, που τους κρατά τρίτους στη Δύση.
Η καλή φόρμα για την ομάδα του Λος Άντζελες έχει ονοματεπώνυμο και δεν είναι άλλο από αυτό του Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ έκανε... όργια σκοράροντας 60 πόντους (9/13 δίποντα, 9/17 τρίποντα), ενώ είχε και 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 5 κλεψίματα.
Από την πλευρά του ο Λεμπρόν Τζέιμς ισοφάρισε το ρεκόρ του Ρόμπερτ Πάρις για τα περισσότερα ματς κανονικής περιόδου (1.611) κάνοντας τριπλ-νταμπλ με 19 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ.
Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά σκόραρε το καλάθι της νίκης με 1’’ να απομένει και οι Σπερς «λύγισαν» με 101-100 τους Σανς για να παραμείνουν δεύτεροι στη Δύση. Ο νεαρός Γάλλος είχε 34 πόντους και 13 ριμπάουντ.
Συντριβή με 128-96 στην Γιούτα γνώρισαν οι Μπακς, χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έις Μπέιλι είχε 33 πόντους για τους Τζαζ, ενώ για το Μιλγουόκι ο Ουσμάν Ντιένγκ είχε 13. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έπαιξε 8 λεπτά και είχε 4 πόντους με 1/2 δίποντα και 2/2 βολές, μαζί με 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος.
Με 36 πόντους του Τζέιμς Χάρντεν, οι Καβαλίερς ξεπέρασαν την απουσία του Ντόνοβαν Μίτσελ και το εμπόδιο των Μπουλς στο Σικάγο με 115-110, συνεχίζοντας τέταρτοι στην Ανατολή.
Οι Πίστονς παρέμειναν πρώτοι και σε απόσταση σχετικής ασφάλειας στην Ανατολή, καθώς πέρασαν με 117-95 από την Ουάσινγκτον, παρά την απουσία του Κέιντ Κάνιγχαμ που θα μείνει εκτός για τουλάχιστον δύο εβδομάδες με πρόβλημα στον πνεύμονα. Ο Κέιντ Κάνιγχαμ είχε 24 πόντους και 11 ριμπάουντ.
Οι Χόρνετς με 21/46 τρίποντα συνέτριψαν με 130-111 τους Μάτζικ και συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία στην Ανατολή, ενώ οι Σίξερς με 38 πόντους του ρούκι Βι Τζέι Έτζκομπ διέλυσαν με 139-118 τους Κινγκς στο Σακραμέντο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Χόρνετς-Μάτζικ 130-111
Γουίζαρντς-Πίστονς 95-117
Χιτ-Λέικερς 126-134
Μπουλς-Καβαλίερς 110-115
Πέλικανς-Κλίπερς 105-99
Σπερς-Σανς 101-100
Τζαζ-Μπακς 128-96
Κινγκς-Σίξερς 118-139
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
Βοστώνη 46-23
Νέα Υόρκη 45-25
Τορόντο 39-29
Φιλαδέλφεια 38-32
Μπρούκλιν 17-52
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ντιτρόιτ 50-19
Κλίβελαντ 43-27
Μιλγουόκι 28-41
Σικάγο 28-42
Ιντιάνα 15-55
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ορλάντο 38-31
Ατλάντα 38-31
Μαϊάμι 38-32
Σάρλοτ 36-34
Ουάσινγκτον 16-53
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Οκλαχόμα Σίτι 55-15
Μινεσότα 43-27
Ντένβερ 42-28
Πόρτλαντ 34-36
Γιούτα 21-49
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
Λ.Α. Λέικερς 45-25
Φοίνιξ 39-31
Λ.Α. Κλίπερς 34-36
Γκόλντεν Στέιτ 33-36
Σακραμέντο 18-53
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σαν Αντόνιο 52-18
Χιούστον 41-27
Μέμφις 24-44
Νέα Ορλεάνη 25-46
Ντάλας 23-47