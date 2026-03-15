NBA: Πήραν το ντέρμπι με Νάγκετς οι Λέικερς - Τριπλοί Ντόντσιτς και Γιόκιτς - Τα αποτελέσματα

AP Photo/Kyusung Gong

Onsports Team

Οι Λος Άντζελες Λέικερς πήραν μια σπουδαία νίκη απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς, επικρατώντας με 127-125 στην παράταση σε ένα παιχνίδι που κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Η ομάδα του Λος Άντζελες μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε από νωρίς να επιβάλει τον ρυθμό της. Το πρώτο δωδεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους «Λιμνάνθρωπους» μπροστά στο σκορ με 34-26, ενώ στο δεύτερο συνέχισαν στο ίδιο τέμπο, παίρνοντας επιμέρους σκορ 27-24 και κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 61-50.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα, καθώς οι Νάγκετς ανέβασαν την απόδοσή τους και μπήκαν δυνατά στο τρίτο δωδεκάλεπτο. Με ένα εντυπωσιακό επιμέρους 37-26 κατάφεραν να καλύψουν τη διαφορά, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσια (87-87) πριν από την έναρξη της τελευταίας περιόδου.

Στο τέταρτο δωδεκάλεπτο οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν την πίεση και έδειξαν ικανοί να «κλέψουν» τη νίκη. Παρ’ όλα αυτά, ο Όστιν Ριβς εμφανίστηκε την κατάλληλη στιγμή και με καθοριστική φάση στα τελευταία δευτερόλεπτα έστειλε το παιχνίδι στην παράταση, κρατώντας τους Λέικερς στο ματς.

Στο επιπλέον πεντάλεπτο οι Λέικερς παρουσιάστηκαν πιο ψύχραιμοι στις κρίσιμες στιγμές. Με την μπάλα να «καίει» στα χέρια του, ο Λούκα Ντόντσιτς ανέλαβε την ευθύνη και με δίποντο στην εκπνοή χάρισε τη νίκη στους «Λιμνάνθρωπους», εξασφαλίζοντάς τους παράλληλα και το πλεονέκτημα σε πιθανή ισοβαθμία με τους Νάγκετς.

Το παιχνίδι ξεχώρισε και για τη μεγάλη μονομαχία ανάμεσα στον Νίκολα Γιόκιτς και τον Λούκα Ντόντσιτς, καθώς και οι δύο σταρ ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με triple double.

Ο Σέρβος σέντερ των Νάγκετς μέτρησε 24 πόντους, 16 ριμπάουντ και 14 ασίστ, ενώ από την πλευρά των Λέικερς ο Σλοβένος γκαρντ τελείωσε το παιχνίδι με 30 πόντους, 11 ριμπάουντ και 13 ασίστ, βάζοντας την υπογραφή του στη μεγάλη νίκη της ομάδας του.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Φιλαδέλφεια 76ερς - Μπρούκλιν Νετς 104-97

Ατλάντα Χοκς - Μιλγουόκι Μπακς 122-99

Σαν Αντόνιο Σπερς - Σάρλοτ Χόρνετς 115-102

Μπόστον Σέλτικς - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς 111-100

Μαϊάμι Χιτ - Ορλάντο Μάτζικ 117-121

Λος Άντζελες Λέικερς - Ντένβερ Νάγκετς 127-125 (παρ.)

Λος Άντζελες Κλίπερς - Σακραμέντο Κινγκς 109-118