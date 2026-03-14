NBA: Εντυπωσίασαν οι Ντουράντ και Έντουαρντς – Όλα τα αποτελέσματα
AP Photo/Ashley Landis
Οnsports Team 14 Μαρτίου 2026, 09:33
NBA

Δείτε όλα όσα έγιναν στο NBA στους αγώνες που διεξήχθησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (14/03).

Ο Κέβιν Ντουράντ των Ρόκετς κι ο Άντονι Έντουαρντς των Τίμπεργουλφς «έκλεψαν» την παράσταση.

Ο Ντουράντ σημείωσε 32 πόντους και πέτυχε το καθοριστικό καλάθι 7,6 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, οδηγώντας τους Χιούστον Ρόκετς στη νίκη (107-105) επί των Νιου Όρλεανς Πέλικανς, ανεβάζοντάς τους στην τρίτη θέση της Δυτικής Περιφέρειας στο NBA. Όσον αφορά στον Έντουαρντς πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 42 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 127-117 απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, οι οποίοι αγωνίστηκαν με σημαντικές απουσίες στο ρόστερ τους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Μάβερικς - Καβαλίερς 105-138

Πίστονς - Γκρίζλις 126-110

Πέισερς - Νικς 92-101

Ράπτορς - Σανς 122-115

Ρόκετς - Πέλικανς 107-105

Oυόριορς - Τίμπεργουλβς 117-127

Μπλέιζερς - Τζαζ 124-114

Κλίπερς - Μπουλς 119-108

 
 

Οι βαθμολογίες

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Βοστώνη 43-23
  2. Νέα Υόρκη 43-25
  3. Τορόντο 37-29
  4. Φιλαδέλφεια 35-31
  5. Μπρούκλιν 17-49

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 48-18
  2. Κλίβελαντ 41-26
  3. Μιλγουόκι 27-38
  4. Σικάγο 27-40
  5. Ιντιάνα 15-52

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ορλάντο 37-28
  2. Μαϊάμι 37-29
  3. Ατλάντα 35-31
  4. Σάρλοτ 34-33
  5. Ουάσινγκτον 16-49

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 52-15
  2. Ντένβερ 41-26
  3. Μινεσότα 41-26
  4. Πόρτλαντ 32-35
  5. Γιούτα 20-47

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 41-25
  2. Φίνιξ 39-28
  3. Λ.Α. Κλίπερς 34-32
  4. Γκόλντεν Στέιτ 32-34
  5. Σακραμέντο 16-51

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 48-18
  2. Χιούστον 41-25
  3. Μέμφις 23-43
  4. Ντάλας 22-45
  5. Νέα Ορλεάνη 22-46

Kevin Durant (32 points) Highlights vs. New Orleans Pelicans

Anthony Edwards DROPS 42 POINTS In Win Over Golden State Warriors | 03.13.25



