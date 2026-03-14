NBA: Εντυπωσίασαν οι Ντουράντ και Έντουαρντς – Όλα τα αποτελέσματα

Δείτε όλα όσα έγιναν στο NBA στους αγώνες που διεξήχθησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (14/03).

Ο Κέβιν Ντουράντ των Ρόκετς κι ο Άντονι Έντουαρντς των Τίμπεργουλφς «έκλεψαν» την παράσταση.

Ο Ντουράντ σημείωσε 32 πόντους και πέτυχε το καθοριστικό καλάθι 7,6 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, οδηγώντας τους Χιούστον Ρόκετς στη νίκη (107-105) επί των Νιου Όρλεανς Πέλικανς, ανεβάζοντάς τους στην τρίτη θέση της Δυτικής Περιφέρειας στο NBA. Όσον αφορά στον Έντουαρντς πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 42 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 127-117 απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, οι οποίοι αγωνίστηκαν με σημαντικές απουσίες στο ρόστερ τους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA

Μάβερικς - Καβαλίερς 105-138

Πίστονς - Γκρίζλις 126-110

Πέισερς - Νικς 92-101

Ράπτορς - Σανς 122-115

Ρόκετς - Πέλικανς 107-105

Oυόριορς - Τίμπεργουλβς 117-127

Μπλέιζερς - Τζαζ 124-114

Κλίπερς - Μπουλς 119-108