NBA: Εντυπωσίασαν οι Ντουράντ και Έντουαρντς – Όλα τα αποτελέσματα
Δείτε όλα όσα έγιναν στο NBA στους αγώνες που διεξήχθησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου (14/03).
Ο Κέβιν Ντουράντ των Ρόκετς κι ο Άντονι Έντουαρντς των Τίμπεργουλφς «έκλεψαν» την παράσταση.
Ο Ντουράντ σημείωσε 32 πόντους και πέτυχε το καθοριστικό καλάθι 7,6 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, οδηγώντας τους Χιούστον Ρόκετς στη νίκη (107-105) επί των Νιου Όρλεανς Πέλικανς, ανεβάζοντάς τους στην τρίτη θέση της Δυτικής Περιφέρειας στο NBA. Όσον αφορά στον Έντουαρντς πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 42 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη των Μινεσότα Τίμπεργουλβς με 127-117 απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, οι οποίοι αγωνίστηκαν με σημαντικές απουσίες στο ρόστερ τους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο NBA
Μάβερικς - Καβαλίερς 105-138
Πίστονς - Γκρίζλις 126-110
Πέισερς - Νικς 92-101
Ράπτορς - Σανς 122-115
Ρόκετς - Πέλικανς 107-105
Oυόριορς - Τίμπεργουλβς 117-127
Μπλέιζερς - Τζαζ 124-114
Κλίπερς - Μπουλς 119-108
Οι βαθμολογίες
-----------
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
====================
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
- Βοστώνη 43-23
- Νέα Υόρκη 43-25
- Τορόντο 37-29
- Φιλαδέλφεια 35-31
- Μπρούκλιν 17-49
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Ντιτρόιτ 48-18
- Κλίβελαντ 41-26
- Μιλγουόκι 27-38
- Σικάγο 27-40
- Ιντιάνα 15-52
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Ορλάντο 37-28
- Μαϊάμι 37-29
- Ατλάντα 35-31
- Σάρλοτ 34-33
- Ουάσινγκτον 16-49
ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
=================
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Οκλαχόμα Σίτι 52-15
- Ντένβερ 41-26
- Μινεσότα 41-26
- Πόρτλαντ 32-35
- Γιούτα 20-47
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
- Λ.Α. Λέικερς 41-25
- Φίνιξ 39-28
- Λ.Α. Κλίπερς 34-32
- Γκόλντεν Στέιτ 32-34
- Σακραμέντο 16-51
ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
- Σαν Αντόνιο 48-18
- Χιούστον 41-25
- Μέμφις 23-43
- Ντάλας 22-45
- Νέα Ορλεάνη 22-46