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Επισκέφθηκε την προπόνηση της Εθνικής ο Μάικ Μπατίστ

Ο Μάικ Μπατίστ, νέος assistant coach του Παναθηναϊκού AKTOR επισκέφθηκε το βοηθητικό του ΟΑΚΑ, όπου η Εθνική Ελλάδας πραγματοποιεί τις προπονήσεις της ενόψει του "παραθύρου" για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Επισκέφθηκε την προπόνηση της Εθνικής ο Μάικ Μπατίστ
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Η Εθνική ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του World Cup 2027 στο Κατάρ.

Ο Μάικ Μπατίστ, νέος βοηθός εδώ και λίγες ημέρες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό AKTOR επισκέφθηκε τη σημερινή (21/08) προπόνηση της «γαλανόλευκης» στο βοηθητικό του ΟΑΚΑ, συναντώντας αρκετούς φίλους από τα... παλιά.

Συγκεκριμένα ο πρώην σέντερ του «τριφυλλιού» είχε θερμό τετ α τετ με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Βασίλη Σπανούλη, ενώ μοιράστηκε στιγμές με τους πρώην συμπαίκτες του Κώστα Τσαρτσαρή, Δήμο Ντικούδη και Νικ Καλάθη.

Η ανάρτηση της ΕΟΚ:

«Ο Μάικ Μπατίστ έκανε... guest εμφάνιση στη σημερινή προπόνηση της Εθνικής Ανδρών και ήταν πολλοί οι φίλοι από τα παλιά που συνάντησε εκεί. Συμπαίκτες αλλά και αντίπαλοι είχαν εγκάρδια τετ α τετ με τον Αμερικανό που έχει επιστρέψει στην πατρίδα μας και θυμήθηκαν έστω και... στα πεταχτά στιγμές από το παρελθόν».

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