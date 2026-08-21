Επισκέφθηκε την προπόνηση της Εθνικής ο Μάικ Μπατίστ

Η Εθνική ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του World Cup 2027 στο Κατάρ.

Ο Μάικ Μπατίστ, νέος βοηθός εδώ και λίγες ημέρες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό AKTOR επισκέφθηκε τη σημερινή (21/08) προπόνηση της «γαλανόλευκης» στο βοηθητικό του ΟΑΚΑ, συναντώντας αρκετούς φίλους από τα... παλιά.

Συγκεκριμένα ο πρώην σέντερ του «τριφυλλιού» είχε θερμό τετ α τετ με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Βασίλη Σπανούλη, ενώ μοιράστηκε στιγμές με τους πρώην συμπαίκτες του Κώστα Τσαρτσαρή, Δήμο Ντικούδη και Νικ Καλάθη.

Η ανάρτηση της ΕΟΚ:

«Ο Μάικ Μπατίστ έκανε... guest εμφάνιση στη σημερινή προπόνηση της Εθνικής Ανδρών και ήταν πολλοί οι φίλοι από τα παλιά που συνάντησε εκεί. Συμπαίκτες αλλά και αντίπαλοι είχαν εγκάρδια τετ α τετ με τον Αμερικανό που έχει επιστρέψει στην πατρίδα μας και θυμήθηκαν έστω και... στα πεταχτά στιγμές από το παρελθόν».