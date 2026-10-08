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Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Με Φαλ και Ρογκαβόπουλο η 12άδα του Ομπράντοβιτς - Εκτός ο Λάρκιν

Οι επιλογές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Με Φαλ και Ρογκαβόπουλο η 12άδα του Ομπράντοβιτς - Εκτός ο Λάρκιν
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Την πρώτη μεγάλη πρόκληση της φετινής σεζόν στην EuroLeague έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (8/10, 21:15) τη Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Όπως αναμενόταν, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετράει δύο σημαντικές επιστροφές για το σπουδαίο ματς, καθώς οι Μουσταφά Φαλ και Νίκος Ρογκαβόπουλος βρίσκονται στη 12άδα που θα παραταχθεί απέναντι στην τουρκική ομάδα.

Αντίθετα, εκτός παραμένουν οι Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Από την πλευρά της Φενέρμπαχτσε εκτός είναι οι Σέιν Λάρκιν, Ονουράλπ Μπιτίμ και Μελίχ Μαχμούτογλου.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός AKTOR (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Μήτογλου, Μαντζούκας, Φαλ

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπίνγχαμ, Μπόλντγουιν, Μέλι, Σανλί, Τάκερ, Γιουζάνγκ, Φόρεστ, Κι, Κλάιμπερν, Σίλβα, Σιλντς, Σαργκιούνας

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