Μεσίνα για Ομπράντοβιτς και Παναθηναϊκό: «Η πιο όμορφη ιστορία συνεχίζεται με τον καλύτερο τρόπο»

Η καρδιά της προπονητικής και του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπάει αυτές τις ημέρες στο Βελιγράδι, όπου διεξάγεται σεμινάριο με την παρουσία κορυφαίων τεχνικών του αθλήματος στην Ευρώπη.

Ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα που ξεχωρίζουν είναι φυσικά αυτό του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αλλά και του Έτορε Μεσίνα.

Ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός μίλησε στα Μέσα της Σερβίας, με τον κεντρικό άξονα της συζήτησης να περιστρέφεται γύρω από τη μεγάλη επιστροφή του «Ζοτς» στον Παναθηναϊκό.

Ο Μεσίνα αποθέωσε αυτή την εξέλιξη, τονίζοντας πως η κοινή ιστορία του Ομπράντοβιτς με τους «πράσινους» είναι από τις πιο όμορφες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και πλέον συνεχίζεται με τον ιδανικότερο τρόπο, ενώ παράλληλα έδωσε τα συγχαρητήριά του στον ιδιοκτήτη του «τριφυλλιού», Δημήτρη Γιαννακόπουλο, για αυτή του την κίνηση.

«Πιστεύω πως ήταν μια εξαιρετικά έξυπνη κίνηση από τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού. Ο Ζέλικο θα βοηθήσει τον σύλλογο σε τεράστιο βαθμό. Πολύ απλά, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καταλληλότερος άνθρωπος και καλύτερος προπονητής που θα μπορούσε να αναλάβει αυτή την ομάδα.

Είναι μια σπουδαία ιστορία που κλείνει με τον πιο όμορφο τρόπο. Έπειτα από τόσα χρόνια από την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, όπου γνώρισε απίστευτες επιτυχίες, του δίνεται η ευκαιρία να επιστρέψει και πιθανότατα να ολοκληρώσει εκεί την προπονητική του καριέρα... Πιστεύω πως πρόκειται για κάτι τεράστιο και για μια φανταστική συγκυρία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην προπονητής της Αρμάνι Μιλάνο.