· Παναθηναϊκός

«Η Ιστορία συνεχίζεται»: Γιαννακόπουλος κι Ομπράντοβιτς μπροστά από το άγαλμα του Παύλου

Μια φωτογραφία ήταν αρκετή για να ξυπνήσει χιλιάδες αναμνήσεις και να προκαλέσει δέος στους φίλους του Παναθηναϊκού.

«Η Ιστορία συνεχίζεται»: Γιαννακόπουλος κι Ομπράντοβιτς μπροστά από το άγαλμα του Παύλου
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Μετά την ολοκλήρωση της επίσημης παρουσίασης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κι ο πολυνίκης τεχνικός του «τριφυλλιού», φωτογραφήθηκαν μπροστά στο άγαλμα του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου.

Μια φωτογραφία, την οποία δημοσίευσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ξύπνησε έντονες αναμνήσεις στους φίλους της ομάδας.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς φωτογραφήθηκαν μπροστά στο άγαλμα του Παύλου Γιαννακόπουλου, το οποίο βρίσκεται στο VIP Lounge του T-Center, σε ένα στιγμιότυπο με ιδιαίτερο συμβολισμό για την οικογένεια του συλλόγου και τον κόσμο του «τριφυλλιού».

Η φωτογραφία τραβήχτηκε αμέσως μετά το τέλος της εκδήλωσης για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στην ομάδα, έπειτα από 14 χρόνια, με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να τη συνοδεύει με το μήνυμα: «Η Ιστορία συνεχίζεται».

https://www.instagram.com/p/DZ4x3yqIrm4/
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