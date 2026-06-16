Μπασκόνια: Ανανέωσε έως το 2028 ο Κόμπι Σίμονς

Η Μπασκόνια ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό γκαρντ, Κόμπι Σίμονς μέχρι το 2028.

Μπασκόνια: Ανανέωσε έως το 2028 ο Κόμπι Σίμονς
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Παίκτης της Μπασκόνια θα παραμείνει ο Κόμπι Σίμονς, καθώς η ομάδα της Βιτόρια ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό γκαρντ έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Σίμονς εντάχθηκε στο δυναμικό των Βάσκων τον Οκτώβριο του 2025 και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις της ομάδας.

Η φετινή του παρουσία ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, καθώς σε 60 συνολικά συμμετοχές κατέγραψε κατά μέσο όρο 11,8 πόντους, 2,8 ασίστ και σχεδόν 11 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, αποτελώντας έναν από τους βασικούς συντελεστές της αγωνιστικής πορείας της ομάδας.

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