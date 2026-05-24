Ριζικές αλλαγές στη Μπαρτσελόνα: Αποχωρεί από τη θέση του GM ο Ναβάρο

Παρελθόν αποτελεί από τη θέση του GM στη Μπαρτσελόνα ο Χουάν Κάρλος Ναβάρο, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα.

Σε ολοκληρωτικό λίφτινγκ αναμένεται να προχωρήσει το μπασκετικό τμήμα της Μπαρτσελόνα, καθώς, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, ο εμβληματικός αρχηγός των «Μπλαουγράνα», Χουάν Ναβάρο αποτελεί παρελθόν από τη θέση του GM.

Όπως αποκαλύπτει η «Mundo Deportiνo», ο Ναβάρο όπως και ο βοηθός του δεν βρίσκονται πλέον στα πλάνα για την επόμενη μέρα και αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν από τον σύλλογο.

Ο Ζοάν Λαπόρτα έχει αναλάβει εξ' ολοκλήρου τον σχεδιασμό του κλαμπ, με τον πρόεδρο των Καταλανών να αναμένεται να πάρει πολύ σύντομα οριστικές και μεγάλες αποφάσεις, χαράσσοντας ένα εντελώς νέο πλάνο με στόχο την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή.

