Απίστευτη αποθέωση Κάμερον Τέιλορ για τον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Πας στον πόλεμο μαζί τους»

Η σειρά playoffs του Παναθηναϊκού AKTOR και της Βαλένθια, είναι στο πιο κομβικό της σημείο. Η ένταση είναι στα ύψη, ειδικά με όσα έχουν συμβεί στα δύο ματς της Ισπανίας. Παρ’ όλα αυτά, ένας παίκτης των «πορτοκαλί» ήρθε να βγάλει το καπέλο στον κόσμο του «τριφυλλιού».

Ο λόγος για τον Κάμερον Τέιλορ. Με δηλώσεις του ο Αμερικανός άσος αποθέωσε τους οπαδούς του «τριφυλλιού». Λέγοντας χαρακτηριστικά πως μαζί τους μπορεί να πάει και σε… πόλεμο!

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

«Χωρίς αντίπαλο. Τέτοιο περιβάλλον είναι αυτό για το οποίο παίζεις. Σαν Αμερικανός, σαν μπασκετμπολίστας, σε κάτι τέτοιο θες να πετύχεις. Είναι λίγο περισσότερο παθιασμένοι. Πραγματικά “πεθαίνουν” για κάτι τέτοιο. Είναι στο πλευρό της πόλης τους, αν φορέσεις τα χρώματά τους πας στον πόλεμο μαζί τους. Είναι πολλά περισσότερα από μπάσκετ. Πραγματικά είναι σαν ένας πόλεμος».