Παναθηναϊκός AKTOR: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του Game 4 και… όποιος προλάβει

Λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του μεγάλου αγώνα με την Βαλένθια που θα διεξαχθεί την Παρασκευή (8/5) στις 21:15.

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» δεδομένα θα κάνουν ένα ακόμη sold out για το Game 4, το οποίο είναι το τελευταίο στο Telekom Center Athens για τη φετινή Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να είναι γηπεδούχος. Καθώς ακολουθεί και το Final Four στο οποίο ευελπιστούν να βρίσκονται οι «πράσινοι».

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει ότι ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για την τέταρτη αναμέτρηση απέναντι στην Βαλένθια, την Παρασκευή 08/05, στις 21:15. Η μάχη συνεχίζεται στο σπίτι μας.

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε τη φωνή και την παρουσία σας. Γεμίζουμε ξανά το Telekom Center Athens, στεκόμαστε στο πλευρό της ομάδας μας και παίρνουμε ΟΛΟΙ μαζί τη μεγάλη νίκη-πρόκριση για το EuroLeague Final Four της Αθήνας!

Κλείσε τη θέση σου ΤΩΡΑ».