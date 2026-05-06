Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Πότε είναι το Game 4

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο Game 3 απέναντι στη Βαλένθια, γνωρίζοντας την ήττα με 87-91 από τους Ισπανούς.

Το «τριφύλλι» ωστόσο θα έχει ακόμη μια ευκαιρία να τελειώσει τη δουλειά στο… σπίτι του, με το Game 4 να είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή (8/5) στις 21:15 στο Telekom Center Athens.

Ο Παναθηναϊκός αν νικήσει θα πάρει και την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας. Αν όχι η σειρά θα οδηγηθεί σε πέμπτο παιχνίδι στην έδρα της Βαλένθια.