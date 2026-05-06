Παναθηναϊκός AKTOR: Στο πλευρό των συμπαικτών του ο Σλούκας πριν το Game 3 με τη Βαλένθια (vid)

Ο Κώστας Σλούκας βρέθηκε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού ενόψει του τρίτου αγώνα με τη Βαλένθια για τα playoffs της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι έτοιμος για το Game 3 της σειράς των playoffs με τη Βαλένθια (06/05, 21:15 LIVE στο Onsports) και στη προπόνηση της Τρίτης (5/5) βρέθηκε και ο Κώστας Σλούκας.

Ο αρχηγός των «πρασίνων» πήγε στο «Telekom Center Athens» και τα είπε με τους συμπαίκτες του πριν μπουν στο glass-floor.

Ο Σλούκας βρίσκεται στο στάδιο αποθεραπείας, μετά την επέμβαση που έκανε για τον τραυματισμό του στο γόνατο και όλοι ελπίζουν πως ο Παναθηναϊκός θα πάρει την πρόκριση στο Final 4 και θα έχει τον ηγέτη του διαθέσιμο στην προσπάθεια κατάκτησης του 8ου ευρωπαϊκού του τροπαίου.

Δείτε απόσπασμα από το βίντεο που δημοσίευσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR:

