Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Με 20.000 πιστούς για την πρόκριση στο Final 4 - Η ώρα και το κανάλι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Βαλένθια στο κατάμεστο Telekom Center Athens, με στόχο να «σκουπίσει» τη σειρά των playoffs και να κλείσει θέση για το Final 4 της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επέστρεψε από τη Βαλένθια με δύο τεράστιες νίκες και στο Game 3 θέλει να κάνει το 3-0, να «σκουπίσει» τη σειρά των playoffs και να προκριθεί για τρίτη διαδοχική χρονιά στο Final Four της Euroleague, το οποίο διεξάγεται στην Αθήνα και στο Telekom Center Athens, το τριήμερο 22-24 Μαΐου.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα αγωνιστεί μπροστά σε 20.000 φιλάθλους του απέναντι στην κορυφαία επίθεση της σεζόν και τη 2η στον βαθμολογικό πίνακα της κανονικής περιόδου.

Aν προκριθεί στο Final 4 ο Παναθηναϊκός θα γίνει η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει ξεκινώντας από τη διαδικασία των Play-In.

Οι «πράσινοι» θέλουν να προκριθούν στο 13ο Final Four της ιστορίας τους και τρίτο διαδοχικό, για να κατακτήσουν το 8ο ευρωπαϊκό τους τρόπαιο.

Ο Παναθηναϊκός πήρε στον πόντο τα δύο πρώτα ματς στην έδρα της Βαλένθια, το πρώτο με 67-68 και το δεύτερο με 105-107 στην παράταση.

Μοναδική απουσία για τον Παναθηναϊκό πριν από το Game 3 είναι αυτή του αρχηγού του, Κώστα Σλούκα, ο οποίος βρίσκεται στο μετεγχειρητικό στάδιο, μετά το πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο.

Η ώρα και το κανάλι

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια θα ξεκινήσει στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Μάχη και στο Κάουνας

Στις 20:00 η Ζαλγκίρις παίζει τα... ρέστα της απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε, ούσα με την πλάτη στον τοίχο.

Οι Λιθουανοί θέλουν να πάρουν μια παράταση ζωής, την ώρα που η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στο να τελειώσει την δουλειά.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης 6 Μαΐου

20:00 Ζαλγκίρις - Φενέρμπαχτσε Novasports 5
21:15 Παναθηναϊκός - Βαλένθια Novasports Prime

