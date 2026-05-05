Σορτς: «Κατάλαβα ότι η φανέλα είναι βαριά όταν την πρωτοφόρεσα, πρέπει να παίξουμε με περηφάνια»

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο Telekom Center Athens τη Βαλένθια (6/5, 21:15) για το Game 3 των play-offs της EuroLeague, με στόχο να κάνει το 3-0 στη σειρά και να προκριθεί στο Final 4 της Αθήνας.

Σε δηλώσεις του πριν το τρίτο παιχνίδι, ο Τι Τζέι Σορτς αναφέρθηκε στο βάρος που κουβαλάει η φανέλα του Παναθηναϊκού, καθώς και στο πόσο άνετα νιώθει στα μεγάλα παιχνίδια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σορτς:

«Πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε στα δύο πρώτα ματς και να προστατεύσουμε το σπίτι μας. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Το πρώτο ήταν με πολύ χαμηλό σκορ, το δεύτερο ήταν πολύ υψηλό επιθετικό και στο τρίτο ποιος ξέρει;

Δεν υπάρχει χρόνος για χαλάρωση, η πίεση είναι εκεί. Μας κέρδισαν στην κανονική περίοδο και θα έρθουν με νοοτροπία ότι μπορούν να το κάνουν ξανά. Πρέπει να έχουμε τη νοοτροπία ότι αποκλείεται να μας κερδίσουν στο γήπεδό μας. Κατάλαβα τη φανέλα όταν την πρωτοφόρεσα, ότι κουβαλάει μεγάλο βάρος.

Πρέπει να είσαι επαγγελματίας και να δείχνεις χαρακτήρα. Είμαστε μία νίκη μακριά από το Final Four. Δεν έχει σημασία τι έγινε πριν. Πρέπει να παίξουμε με περηφάνια. Έχω παίξει μεγάλα ματς στην καριέρα μου, είναι ένα περιβάλλον που νιώθω άνετα. Είμαι χαρούμενος που είμαι σε αυτή τη θέση».