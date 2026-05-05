Αυτοί «σφυρίζουν» το Game 3 του Παναθηναϊκός-Βαλένθια

Τον πιο κρίσιμο φετινό ευρωπαϊκό του αγώνα δίνει αύριο το βράδυ ο Παναθηναϊκός στο Telekom Center Athens και η Euroleague φρόντισε να στείλει στην Αθήνα ότι… καλύτερο έχει στο δυναμικό της.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται τη Βαλένθια στο Game 3 και στο T-Center θα «σφυρίξουν» οι Γιαβόρ, Νέντοβιτς και Σούκις.

Στην άλλη αυριανή αναμέτρηση, στο Κάουνας, μεταξύ της Ζαλγκίρις και της Φενέρ θα διαιτητεύσουν οι Πέρεζ, Ντιφαλά και Σίλβα.