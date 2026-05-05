Φενέρμπαχτσε: Ήρθε σε συμφωνία με παίκτη της Μονακό

Σύμφωνα με ανάρτηση Τούρκου δημοσιογράφου, η Φενέρμπαχτσε ήρθε σε συμφωνία με τον Κεβάριους Χέιζ ενόψει της νέας σεζόν.

Φενέρμπαχτσε: Ήρθε σε συμφωνία με παίκτη της Μονακό
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όπως αναφέρει ο Ντογκουγκάν Γιλντιρίμ, η Φενέρμπαχτσε έχει ξεκινήσει ήδη το πλάνο ενίσχυσης για τη νέα σεζόν και φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Αμερικανό σέντερ της Μονακό.

Ο Κεβάριους Χέιζ τη φετινή σεζόν μετράει 6.2 πόντους και 3.4 ριμπάουντ στην EuroLeague με τη φανέλα των Μονεγάσκων, ενώ στο γαλλικό πρωτάθλημα κατέγραψε 7.4 πόντους και 4.7 ριμπάουντ.

COMMENTS
LATEST NEWS
09:18 NBA

NBA: Άλωσαν το Σαν Αντόνιο και πήραν προβάδισμα οι Τίμπεργουλβς

09:09 NBA

Νιου Γιόρκ Νικς - Φιλαδέλφεια 76ερς 137-98: Τα highlights του αγώνα

08:54 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (05/05) - «Ραψωδία βόλεϊ»

08:39 NBA

NBA: Εμφατική νίκη για τους Νικς και 1-0 η σειρά με 76ερς

08:15 EUROLEAGUE

EuroLeague: Μονακό-Ολυμπιακός και Χάποελ-Ρεάλ, πράξη τρίτη - Game over ή παράταση;

07:46 EUROLEAGUE

Φενέρμπαχτσε: Ήρθε σε συμφωνία με παίκτη της Μονακό

04:55 ΠΕΡΙΕΡΓΑ

Ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής»

02:30 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπόκα Τζούνιορς: Στο στόχαστρο οι Νεϊμάρ – Ντιμπάλα

23:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Η Έβερτον σταμάτησε την Μάντσεστερ Σίτι και κάνει δώρο το πρωτάθλημα στην Άρσεναλ!

23:48 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Η Ρόμα διέλυσε τη Φιορεντίνα και απειλεί την Γιουβέντους για το Champions League

23:29 EUROLEAGUE

Τίτλοι τέλους για τον μαχητή Ακίλε Πολονάρα: Αποσύρθηκε από το επαγγελματικό μπάσκετ

23:06 OPINION

Ηρωισμός κι ας μην έχει αντίκρισμα, απολογισμός που έγινε για να γίνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας