Φενέρμπαχτσε: Ήρθε σε συμφωνία με παίκτη της Μονακό

Όπως αναφέρει ο Ντογκουγκάν Γιλντιρίμ, η Φενέρμπαχτσε έχει ξεκινήσει ήδη το πλάνο ενίσχυσης για τη νέα σεζόν και φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Αμερικανό σέντερ της Μονακό.

Ο Κεβάριους Χέιζ τη φετινή σεζόν μετράει 6.2 πόντους και 3.4 ριμπάουντ στην EuroLeague με τη φανέλα των Μονεγάσκων, ενώ στο γαλλικό πρωτάθλημα κατέγραψε 7.4 πόντους και 4.7 ριμπάουντ.