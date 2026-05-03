Βαλένθια: Ηττήθηκε από τη Μανρέσα λίγο πριν το Game 3 με τον Παναθηναϊκό AKTOR

Λίγο πριν ταξιδέψει για την Αθήνα και το Game 3 απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR για τα playoffs της EuroLeague, η Βαλένθια ηττήθηκε στο ισπανικό πρωτάθλημα από τη Μανρέσα με 104-102.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ παρατάχθηκε με αρκετές αλλαγές και περιορισμένη ενέργεια, καθώς ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε να ξεκουράσει βασικούς παίκτες. Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε ντέρμπι από την αρχή, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ.

Παρά το γεγονός ότι οι «πορτοκαλί» κατάφεραν να χτίσουν διαφορά στα μέσα της τέταρτης περιόδου, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν εντυπωσιακά στο φινάλε, μετατρέποντας το -8 σε προβάδισμα και φτάνοντας στη νίκη.

Ξεχώρισε για τη Βαλένθια ο Μπαντιό με 16 πόντους, ενώ για τη Μανρέσα καθοριστικός ήταν ο Ομπασοχάν, ο οποίος με 30 πόντους οδήγησε την ομάδα του στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 48-56, 78-82, 104-102