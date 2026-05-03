Ο Χέιζ - Ντέιβις ήταν ο «μηχανοδηγός» για το 2-0

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε και έκανε το 2-0 σε… ρυθμούς Βαλένθια, παίρνοντας τεράστιο προβάδισμα για το Final Four στο «T-Center». Κομβικός ο Χέιζ - Ντέιβις, αφού εκτός από το buzzer beater, ήταν ο κινητήριος μοχλός των «πράσινων». 

Ανάλυση του Πάνου Παναγιωτόπουλου

To short chart του Χέιζ - Ντέιβις

Το «Τριφύλλι» έκανε τα πάντα σε δύο παιχνίδια. Στο Game 1 κράτησε τη Βαλένθια σχεδόν στους 70 πόντους, ενώ στο Game 2 την κέρδισε με… φρενήρη ρυθμό και στους 107 πόντους.

Στο δεύτερο παιχνίδι με τη Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός κατάφερε και την κέρδισε στον ρυθμό της. Μια κατάσταση αρκετά δύσκολη, αν σκεφτούμε την καταπόνηση και το μικρό rotation του coach Αταμάν και των συνεργατών του.

Κακό αμυντικό rotation

Στο Game 2 και οι δύο ομάδες είχαν σοβαρά θέματα στο δεύτερο αμυντικό rotation. Κυρίως η Βαλένθια, που της κόστισε, για ακατανόητο λόγο, επέλεξε να ακολουθεί με double teams τον παίκτη του pick and roll, ενώ ο αμυντικός στη weak, είχε να διαχειριστεί δύο παίκτες όπως Ναν και Χέιζ - Ντέιβις.

Ο coach Αταμάν είχε στοχεύσει αυτή την επιλογή της Βαλένθια και είχε «κεντράρει» τον Χέιζ - Ντέιβις ή με διπλό σκριν στον χειριστή ή με απλό pop-out.

Ξεκάθαρα, οι επιθέσεις του Χέιζ - Ντέιβις ήταν από τα «φτερά» της περιφέρειας, κάτι που δείχνει απόλυτη στόχευση, είτε παίρνοντας την αλλαγή σε κατάσταση iso (όπως η τελευταία φάση), είτε εκτελώντας σε πρώτο χρόνο.

Το εντυπωσιακό με τον Χέιζ - Ντέιβις είναι πως λειτούργησε άψογα και ως πρώτος χειριστής, παίρνοντας τα pick and rolls. Ειδικά το δίδυμο Χέιζ - Ντέιβις και Ρογκαβόπουλος λειτουργεί εξαιρετικά. Ο Αμερικανός διαθέτει τεράστια ποιότητα decision making, ειδικά μετά από pick and roll.

Στο πρόσφατο παρελθόν έχουμε δει ο Ντέιβις να «ψάχνει» τον Ρογκαβόπουλο από το χαμηλό post. Τώρα το είδαμε με διαγώνια πάσα μετά από pick and roll, κάτι το οποίο είναι δεδομένο πως είναι πολύ δουλεμένο στην προπόνηση.

Επιθετικό ριμπάουντ και transition

Ένα κομμάτι που υστέρησε ο Παναθηναϊκός ήταν το αμυντικό ριμπάουντ. Η Βαλένθια μέτρησε 10 επιθετικά ριμπάουντ, εκ των οποίων τα μισά τα μετέτρεψε σε πόντους. Δηλαδή, είχε 12 πόντους μετά από ανανέωση επίθεσης. Είναι ένας αριθμός, σίγουρα όχι καταστροφικός, αλλά σε τέτοια παιχνίδια, οι 12 πόντοι δεν είναι λίγοι.

Βέβαια, ο αριθμός που είναι ανησυχητικός ενόψει συνέχειας και είναι ένας παράγοντας που οι «πράσινοι» είναι δεδομένο ότι θα το διορθώσουν, είναι οι επιστροφές και το αμυντικό transition. Η Βαλένθια γενικότερα δεν ψάχνει καθόλου τις set επιθέσεις. Όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω, οι Ισπανοί αναζητούν το σουτ στα πρώτα δευτερόλεπτα, κάτι το οποίο τους είχε απαγορεύσει ο Παναθηναϊκός στο Game 1.

Οι «νυχτερίδες», λοιπόν, μέτρησαν 23 πόντους σε κατάσταση fastbreak. Και είχαν ξεκάθαρο σχέδιο γι’ αυτό. Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω φάση. Μετά από close-out άμυνες, που οι παίκτες του Παναθηναϊκού «χτυπούσαν», οι Ισπανοί είχαν τουλάχιστον δύο παίκτες να φύγουν στο «ανοικτό» γήπεδο. Οπότε μετά από αμυντικό ριμπάουντ της Βαλένθια ή καλάθι του Παναθηναϊκού, οι Ισπανοί «έψαχναν» αυτούς τους παίκτες στο transition.

