EuroCup: Το πήρε η Μπουργκ και «έκλεισε» θέση στη EuroLeague
Onsports Team 28 Απριλίου 2026, 23:12
EUROLEAGUE

Η γαλλική ομάδα επικράτησε 73-71 της Μπεσίκτας παίρνοντας δεύτερη νίκη και μαζί το τρόπαιο και το εισιτήριο για τη μεγαλύτερη διοργάνωση της Ευρώπης.

Η Μπουργκ έχοντας νικήσει την Μπεσίκτας 72-60 στην Τουρκία, απείχε ένα βήμα από την κατάκτηση του EuroCup. Οι Γάλλοι τα κατάφεραν στην έδρα τους επικρατώντας και σε αυτό το ματς με 73-71, κατακτώντας τη διοργάνωση και εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή τους στην EuroLeague της επόμενης σεζόν.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι και οι Τούρκοι πήγαν στο ημίχρονο μπροστά με προβάδισμα 2 πόντων (38-40). Στο 30’ το σκορ ήταν 55-52, με τους γηπεδούχους να δείχνουν χαρακτήρα και να φτάνουν στη σπουδαία νίκη.

Ο Κοκίλα είχε 18 πόντους και ήταν ο κορυφαίος των θριαμβευτών. Ο Μάθιους από τους φιλοξενούμενους είχε κι αυτός 18 πόντους.

Δείτε τα στατιστικά του αγώνα.



