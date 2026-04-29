Βαλένθια και Μονακό: Οι τελευταίοι σκόπελοι στον δρόμο για ένα άκρως ελληνικό Final-4

Βαλένθια και Μονακό αποτελούν τα δύο τελευταία εμπόδια για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, αντίστοιχα, στην προσπάθεια των δύο «αιωνίων» να πάρουν την πρόκριση σε ένα ακόμα Final-4. Αν ο στόχος επιτευχθεί και για τους δύο αυτό θα είναι το τρίτο συνεχόμενο για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, από τη στιγμή που ο Τούρκος τεχνικός ανέλαβε το «τιμόνι» της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας του «τριφυλλιού», ενώ θα είναι το πέμπτο συνεχόμενο για την ομάδα του Ολυμπιακού.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, όμως, δεν ξεκινούν από την ίδια αφετηρία. «Πράσινοι» και «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους δύο αποστολές δύσκολες μεν, αλλά με μεγάλη διαφορά στον μεταξύ τους βαθμό δυσκολίας. Το έργο της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα μοιάζει πιο βατό, με τον Ολυμπιακό να τερματίζει στην πρώτη θέση της regular season, παρουσιάζοντας συνέπεια και σταθερότητα στο παιχνίδι της καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, ενώ ο Παναθηναϊκός «πλήρωσε» τις ατυχίες του και την κακή αγωνιστική του εικόνα, τερματίζοντας στην 7ή θέση της κατάταξης, μετά τον αγώνα των play-in με την Μονακό.

Έτσι, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του να ξεπεράσει το εμπόδιο της 8ης Μονακό, ενώ ο Παναθηναϊκός της δεύτερης και εντυπωσιακής Βαλένθια.

Πάμε να δούμε τις δύο ομάδες.

Ο Παναθηναϊκός έχει να αντιμετωπίσει την Βαλένθια για την πρόκριση στο Final-4 του Telekom Center Athens. Την ομάδα έκπληξη της φετινής σεζόν, η οποία ξεκίνησε δυναμικά τη χρονιά, συνέχισε το ίδιο καλά και τερμάτισε… εντυπωσιακά. Λίγοι ήταν εκείνοι που βλέποντας την ισπανική ομάδα στο ξεκίνημα της χρονιάς θεωρούσαν πως θα μπορούσε να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό. Και όμως το κατάφερε. Άλλωστε μόνο τυχαίο δε μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός πως ο προπονητής της, Πέδρο Μαρτίνεθ, αναδείχθηκε κορυφαίος τεχνικός της σεζόν, ενώ όλη η Βαλένθια… γέμισε διακρίσεις.

Η Βαλένθια στηρίζει πάρα πολλά στον τρόπο παιχνιδιού της που φέρνει περισσότερο σε ΝΒΑ, παρά σε ευρωπαϊκό στυλ μπάσκετ. Χωρίς υπερβολή θυμίζει κάτι από την περσινή Παρί, που τρέλανε κόσμο. Μια ομάδα που παίζει για την χαρά του παιχνιδιού, παίζει χωρίς άγχος, χωρίς πίεση και χωρίς σκοπιμότητες. Και αυτό μπορεί να είναι και ένα από τα μεγάλα «όπλα» της στη σειρά με τον Παναθηναϊκό καθώς η πορεία της είναι ήδη επιτυχημένη, δεν έχει να αποδείξει τίποτα και δεν έχει να χάσει τίποτα.

Μιλάμε για μια ομάδα που… τρέχει σαν τρελή. Που αρέσκεται να πηγαίνει σε γρήγορες επιθέσεις, πολύ συχνά και σε πολύ… γρήγορες επιθέσεις. Οι εκτελέσεις στα 8 δευτερόλεπτα είναι κάτι το σύνηθες, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ο χρόνος επιθέσεών της σε μέσο όρο είναι κάτω από τα 14 δευτερόλεπτα. Και αν κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει μόνο με τη λειτουργία της επίθεσης, κάνουν λάθος. Η επίθεση των Ισπανών ξεκινά από την πολύ επιθετική και πιεστική τους άμυνα, που οδηγεί τους αντιπάλους σε λάθη και έτσι δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για πόντους στο ανοικτό γήπεδο.

Το ξεκάθαρο πρόβλημά τους και το στοιχείο στο οποίο θα πρέπει να στοχεύσει ο Παναθηναϊκός είναι το… 5 εναντίον 5. Εκεί η ομάδα του Μαρτίνεθ δεν νοιώθει άνετα, πολλές φορές «κολλάει» και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούν οι «πράσινοι». Οι οποίοι αν «κατεβάσουν» τον ρυθμό, «κατεβάσουν» τις κατοχές και πάνε σε set παιχνίδι τότε θα δημιουργήσουν σοβαρό πρόβλημα στους Ισπανούς οι οποίοι τα βρίσκουν… σκούρα όταν πρέπει να «εκτελέσουν» στα 8 τελευταία δευτερόλεπτα του χρονομέτρου.

Ο Ζαν Μοντέρο είναι ο παίκτης «ορχήστρα» για τη Βαλένθια, έχοντας σχεδόν 14 πόντους και 5 ασίστ, μέσο όρο στα παιχνίδια της ομάδας του, ενώ 12 και 11 πόντους αντίστοιχα προσφέροουν οι Κάμερον Τέιλορ και Μπράνκου Μπαντιό. Με τον Ρίβερς να προσφέρει 11 ακόμα πόντους και τον πολύπειρο Ντάριους Τόμπσον άλλους 10.

Τα αποτελέσματα της Βαλένθια στη regular season

Τα στατιστικά της Βαλένθια στη regular season

Ο αγώνας Παναθηναϊκός – Βαλένθια στον πρώτο γύρο

Ο αγώνας Βαλένθια – Παναθηναϊκός στον δεύτερο γύρο

Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός μοιάζει να έχει ένα πολύ πιο εύκολο έργο σε σχέση με τον «αιώνιο» αντίπαλό του. Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν τη regular season στην πρώτη θέση της κατάταξης, παίζοντας σταθερό και πολύ καλό μπάσκετ, καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, ενώ την ίδια στιγμή ο Σάσα Βεζένκοφ έγινε ο κάτοχος του βραβείου του Most Valuable Player της σεζόν, παίρνοντάς το από τον περσινό κάτοχο, Κέντρικ Ναν. Οι «ερυθρόλευκοι» δικαίως κατέκτησαν την πρωτιά και αν κρίνουμε από τις δηλώσεις τους μάλλον δεν ενδιαφέρονται και πολύ για την… κατάρα που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια και θέλει τον πρώτο της κανονικής περιόδου να μην έχει καταφέρει ποτέ να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και να κατακτά την κούπα.

Έτσι, ο Ολυμπιακός έχοντας τη δυναμική, έχοντας το momentum, έχοντας το πλεονέκτημα της έδρας έχει όλες τις συνθήκες που απαιτούνται για να πάρει τις τρεις νίκες και ταυτόχρονα το εισιτήριο για το Final-4 του Telekom Center Athens.

Η αλήθεια πάντως είναι ότι η Μονακό μπορεί να φαντάζει ως ένας εύκολος αντίπαλος, ως… εύκολη λεία, λόγω της διαφοράς δυναμικότητας των δύο ομάδων αλλά και των πολλών προβλημάτων που ταλανίζουν την ομάδα του Μόντε Κάρλο, αλλά όπως είναι φυσιολογικό δεν πρόκειται να πουλήσει εύκολα το… τομάρι της. Οι Μονεγάσκοι προέρχονται από μια πολύ δύσκολη regular season, με πάρα πολλά αγωνιστικά, οικονομικά και… υπαρξιακά προβλήματα. Η Μονακό αν και έφτασε στο χείλος της οικονομικής και αγωνιστικής καταστροφής, αν και ο Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε να φύγει από το… καράβι, αν και οι αγωνιστικές ατυχίες ήταν πολλές, όχι μόνο στάθηκε στα πόδια της, αλλά κατάφερε έστω και την τελευταία στιγμή να πάρει μια μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα στο Πριγκιπάτο και να πανηγυρίσει την πρόκριση στα playoffs.

Η διαφορά Μπαρτζώκα-Μαρκοϊσβίλι στους πάγκους των δύο ομάδων μπορεί να μοιάζει μεγάλη η ποιότητα των παικτών της Μονακό, όμως, είναι τέτοια που μπορεί να διαφοροποιήσει τα δεδομένα. Τώρα, σε τι βαθμό θα τα διαφοροποιήσει είναι κάτι που θα το δούμε κατά τη διάρκεια της σειράς.

Φυσικός ηγέτης της ομάδας δεν είναι άλλος από τον Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός θέλει να κάνει, την τελευταία του προσπάθεια με την ομάδα του να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, μιας και πέρσι η Φενέρμπαχτσε έβαλε στοπ στο όνειρό του στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Ο Τζέιμς πέρασε και αυτός από χίλια… κύματα για να παραμείνει τελικά στο Μόντε Κάρλο και να φτάσει μέχρι εδώ, όντας ο κορυφαίος της ομάδας του. Με σχεδόν 17 πόντους και 7 ασίστ ανά ματς ο Τζέιμς είναι ο παίκτης που ορίζει όλο το παιχνίδι της ομάδας του και σε αντίθεση με τη Βαλένθια, η Μονακό είναι η ομάδα του… Τζέιμς. Τάις, Μίροτιτς, Ντιαλό, Στραζέλ και Μπλόσομγκειμ είναι οι παίκτες που κάνουν την διαφορά, με τον Νέντοβιτς να είναι πάντα επικίνδυνος και θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως αν ο Ολυμπιακός αφήσει τους Μονεγάσκους να είναι «ζωντανοί» στις αναμετρήσεις για μεγάλη χρονική περίοδο, τότε θα αυξάνονται όλο και περισσότερο οι πιθανότητες να κάνει τη ζημιά.

Τα αποτελέσματα της Μονακό στη regular season

Τα στατιστικά της Μονακό στη regular season

Ο αγώνας Ολυμπιακός-Μονακό του δεύτερου γύρου

Ο αγώνας Μονακό-Ολυμπιακός του δεύτερου γύρου