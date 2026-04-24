Παναθηναϊκή «τρέλα»: Σε λιγότερες από 6 ώρες sold out το Game 3

Onsports Team

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον τρίτο αγώνα της σειράς του Παναθηναϊκού AKTOR με την Βαλένθια, τον πρώτο που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.

Το μόνο ερώτημα για τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού AKTOR πλέον, είναι πόσο χρόνο θα κάνουν να εξαντληθούν. Τα ματς των play offs της Euroleague με την Βαλένθια, βρίσκουν το «τριφύλλι» με μειονέκτημα έδρας. Το Game 3 θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens. Το οποίο, φυσικά, θα είναι κατάμεστο!

Χρειάστηκαν περίπου 6 ώρες απ’ τη στιγμή που «άνοιξε» η πώληση των εισιτηρίων, για να εξαντληθούν απ’ τους φίλους του Παναθηναϊκού. Το Sold Out ανακοινώθηκε επίσημα απ’ την ΚΑΕ. Έτσι την Τετάρτη 6 Μαϊου, η ατμόσφαιρα θα κάνει για ακόμη μια φορά την Ευρώπη να παραμιλά!

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Σε λιγότερες από 6 ώρες, στείλατε ξεκάθαρο μήνυμα: Το σπίτι μας είναι έτοιμο για ακόμη μία “μάχη”.

Τα εισιτήρια του Game 3 με τη Βαλένθια επισήμως εξαντλήθηκαν. Η αφοσίωσή σας είναι η δύναμη που μας οδηγεί και την Τετάρτη 6 Μαϊου, η ατμόσφαιρα στο Telekom Center Athens δεν θα είναι τίποτα άλλο πέρα από θορυβώδης!

Οπαδοί του Παναθηναϊκού, οι καλύτεροι οπαδοί του κόσμου!».