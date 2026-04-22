Ρογκαβόπουλος: «Είμαστε καλύτεροι από τη Βαλένθια»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος εξέφρασε την πίστη του στις δυνατότητες του Παναθηναϊκού AKTOR στη σειρά με τη Βαλένθια.

Μετά τη νίκη-πρόκριση επί της Μονακό, ο Έλληνας φόργουορντ αναφέρθηκε στη συνέχεια της διοργάνωσης, όπου το «τριφύλλι» θα βρει απέναντί του τη Βαλένθια, εκφράζοντας την πίστη του για την έκβαση της σειράς. Μάλιστα, εμφανίστηκε ξεκάθαρος, τονίζοντας πως ο Παναθηναϊκός AKTOR υπερτερεί αγωνιστικά των Ισπανών, στέλνοντας μήνυμα ενόψει των απαιτητικών αναμετρήσεων που ακολουθούν.

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις του Νίκου Ρογκαβόπουλου στην κάμερα της NOVA:

«Είναι κομβικός για εμάς ο Χουάντσο. Βάλει δεν βάλει, πρέπει να είναι λεπτά στο ματς. Το παιχνίδι το άλλαξε ο Τι Τζέι. Έκανε απίθανο παιχνίδι ενεργειακά και αυτό άλλαξε όλη την ομάδα. Παρακίνησε όλα τα παιδιά. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Μην ξεχνάμε τι έκανε πέρυσι στο Παρίσι. Δεν ήρθε εδώ χαριστικά. Ξέρουμε τι μπορεί να κάνει και είδαμε και πέρυσι τι έκανε».

Για το ότι έχουν ηττηθεί δύο φορές από τη Βαλένθια φέτος: «Έχουμε δύο ήττες αλλά αυτά δεν μετράνε στα playoffs. Η σειρά ξεκινάει από το μηδέν. Θα πάμε να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί. Είμαστε έτοιμοι».

Για την εμφάνιση του: «Είτε μπουν, είτε δεν μπουν τα σουτ αυτό που χρειάζεται είναι η προσπάθεια. Όλα τα παιδιά το έκαναν σήμερα. Προσπάθησαν στο 101%. Χρειάζεται όλοι να κάνουμε τι κάτι παραπάνω για να κερδίζουμε παιχνίδια».

Για την τάπα στον Τζέιμς και τι του είπε ο Αμερικανός: «Ο Τζέιμς μου είπε ωραία τάπα. Είναι τεράστιος παίκτης. Έχει τεράστια καριέρα. Είναι κορυφαίος γκαρντ παρότι μεγαλώνει. Συγχαρητήρια για όσα έχει καταφέρει».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βαλένθια: «Νομίζω ενεργειακά πρέπει να ματσάρουμε αυτό που κάνουν. Παίζουν τελείως διαφορετικά από άλλες ομάδες. Πιστεύω ότι είμαστε καλύτερη ομάδα και θα το δείξουμε».