Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Η καρφωματάρα Λεσόρ που ξεσήκωσε το Telekom Center Athens

Ο Ματίας Λεσόρ κάρφωσε δυναμικά μπροστά στον Ντιαλό, προκαλώντας αποθέωση στις εξέδρες και έξαλλους πανηγυρισμούς.

Θεαματική φάση σημειώθηκε στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Μονακό, με πρωταγωνιστή τον Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ, μετά από ιδανική ασίστ που δέχθηκε, απογειώθηκε και κάρφωσε με δύναμη μπροστά στον Ντιαλό, ξεσηκώνοντας το κοινό στο Telekom Center Athens.

Το εντυπωσιακό τελείωμα προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού στις εξέδρες, με τους φιλάθλους να αποθεώνουν τη φάση, ενώ ο ίδιος ο Λεσόρ πανηγύρισε με ένταση το καλάθι, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι.