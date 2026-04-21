Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Η καρφωματάρα Λεσόρ που ξεσήκωσε το Telekom Center Athens
INTIME SPORTS
Onsports Team 21 Απριλίου 2026, 22:02
EUROLEAGUE / Μονακό / Παναθηναϊκός

Ο Ματίας Λεσόρ κάρφωσε δυναμικά μπροστά στον Ντιαλό, προκαλώντας αποθέωση στις εξέδρες και έξαλλους πανηγυρισμούς.

Θεαματική φάση σημειώθηκε στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Μονακό, με πρωταγωνιστή τον Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ, μετά από ιδανική ασίστ που δέχθηκε, απογειώθηκε και κάρφωσε με δύναμη μπροστά στον Ντιαλό, ξεσηκώνοντας το κοινό στο Telekom Center Athens.

Το εντυπωσιακό τελείωμα προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού στις εξέδρες, με τους φιλάθλους να αποθεώνουν τη φάση, ενώ ο ίδιος ο Λεσόρ πανηγύρισε με ένταση το καλάθι, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι.

Παναθηναϊκός-Μονακό: Το κάρφωμα του Λεσόρ που ξεσήκωσε το T-Center



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved