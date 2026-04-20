Μονακό, Μαρκοϊσβίλι: «Δεν είναι δύσκολο να παίζεις με 8 παίκτες, θα παλέψουμε»

Onsports Team

Όσα δήλωσε ο προπονητής της Μονακό, Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, ενόψει του αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR για τα play-in της EuroLeague.

Η Μονακό ετοιμάζεται για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο «Telekom Center Athens» για τα play in της EuroLeague, με τον προπονητή της γαλλικής ομάδας να αναφέρεται στο περιορισμένο rotation με το οποίο αγωνίζεται το τελευταίο διάστημα.

Ο Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι, μιλώντας για το παιχνίδι στο «Telekom Center Athens», τόνισε:

«Το να παίζεις με οκτώ παίκτες δεν είναι δύσκολο. Είναι υπεραρκετό για κάθε αγώνα. Το πρόβλημα είναι η επανάληψη: προετοιμασία, δημιουργία καταστάσεων 5 εναντίον 5, προπόνηση, σχεδιασμός και ξεκούραση ορισμένων παικτών. Και ενδεχομένως να έχουμε τρεις αγώνες, συμπεριλαμβανομένου του τελικού του Κυπέλλου Γαλλίας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για εμάς.

Θα είμαστε το αουτσάιντερ, ωστόσο γνωρίζουμε επίσης πόσο καλοί και ταλαντούχοι είναι οι παίκτες μας. Οπότε θα πάμε εκεί με τη νοοτροπία να παλέψουμε μέχρι το τέλος».