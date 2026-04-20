Euroleague: Αυτοί σφυρίζουν το Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό για τα play in

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπαίνει στην τελική ευθεία της σεζόν με το βλέμμα στραμμένο στην κρίσιμη αναμέτρηση του Play-In απέναντι στη Μονακό, η οποία θα διεξαχθεί στις 21 Απριλίου στις 20:00.

Οι «πράσινοι» γνωρίζουν καλά πως η νίκη αποτελεί μονόδρομο, καθώς θα τους εξασφαλίσει την πρόκριση στα Playoffs, όπου τους περιμένει ήδη η Βαλένθια.

Η ομάδα του τριφυλλιού είχε την ευκαιρία να πάρει πολύτιμες ανάσες το προηγούμενο διάστημα, καθώς δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις στη Stoiximan GBL. Το ρεπό αυτό αξιοποιήθηκε ιδανικά, με τους παίκτες να γεμίζουν τις… μπαταρίες τους και το τεχνικό επιτελείο να δουλεύει πάνω στις λεπτομέρειες που θα κρίνουν την αναμέτρηση.

Την ίδια ώρα, η Euroleague ανακοίνωσε και τη διαιτητική τριάδα που θα διευθύνει το παιχνίδι στο Telekom Center Athens το βράδυ της Τρίτης. Οι Κάρλος Περούγκα, Όλεγκς Λάτισεβς και Μίλαν Νέντοβιτς θα είναι αυτοί που θα σφυρίξουν την αναμέτρηση, σε ένα παιχνίδι με υψηλό βαθμό δυσκολίας και μεγάλο διακύβευμα για τον Παναθηναϊκό AKTOR.