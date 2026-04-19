Νέα προβλήματα στη Μονακό: Νοκ άουτ οι Οκόμπο και Τάις κόντρα στη Βιλερμπάν

Νέα προβλήματα τραυματισμών για τη Μονακό δύο μέρες πριν από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR για τα play in της EuroLeague.

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Μονακό δύο μέρες πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens (21/04, 21:00) για τα play in της EuroLeague.

Ο σύλλογος του Πριγκιπάτου ανακοίνωσε πως τόσο ο Έλι Οκόμπο, όσο και ο Ντάνιελ Τάις θα απουσιάσουν από το αποψινό εκτός έδρας ντέρμπι κόντρα στη Βιλερμπάν για το γαλλικό πρωτάθλημα, λόγω ελαφριών τραυματισμών.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δύο παίκτες, με την κατάσταση να αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ώρες.

Θυμίζουμε πως τραυματίες παραμένουν οι Νίκολα Μίροτιτς και Νεμάνια Νέντοβιτς.