Νέα προβλήματα στη Μονακό: Νοκ άουτ οι Οκόμπο και Τάις κόντρα στη Βιλερμπάν
Onsports Team 19 Απριλίου 2026, 19:15
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Νέα προβλήματα στη Μονακό: Νοκ άουτ οι Οκόμπο και Τάις κόντρα στη Βιλερμπάν

Νέα προβλήματα τραυματισμών για τη Μονακό δύο μέρες πριν από την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR για τα play in της EuroLeague.

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Μονακό δύο μέρες πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens (21/04, 21:00) για τα play in της EuroLeague.

Ο σύλλογος του Πριγκιπάτου ανακοίνωσε πως τόσο ο Έλι Οκόμπο, όσο και ο Ντάνιελ Τάις θα απουσιάσουν από το αποψινό εκτός έδρας ντέρμπι κόντρα στη Βιλερμπάν για το γαλλικό πρωτάθλημα, λόγω ελαφριών τραυματισμών.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το ακριβές πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δύο παίκτες, με την κατάσταση να αναμένεται να ξεκαθαρίσει μέσα στις επόμενες ώρες.

Θυμίζουμε πως τραυματίες παραμένουν οι Νίκολα Μίροτιτς και Νεμάνια Νέντοβιτς.

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το γκολ του Ζέλσον από το τραγικό λάθος του Γεντβάι - Βίντεο
8 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το γκολ του Ζέλσον από το τραγικό λάθος του Γεντβάι - Βίντεο
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: «Είμαστε μια ομάδα πολεμιστών με τρομερή χημεία με τον κόσμο» - Όσα είπε ο Νίκολιτς
18 λεπτά πριν ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: «Είμαστε μια ομάδα πολεμιστών με τρομερή χημεία με τον κόσμο» - Όσα είπε ο Νίκολιτς
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Στη Λεωφόρο και ο Δημήτρης Διαμαντίδης
30 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Στη Λεωφόρο και ο Δημήτρης Διαμαντίδης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Η κατάσταση των τραυματιών | Όσα είπε ο Νίκολιτς για Γιόβιτς, Μάνταλου και Πενράις
48 λεπτά πριν ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Η κατάσταση των τραυματιών | Όσα είπε ο Νίκολιτς για Γιόβιτς, Μάνταλου και Πενράις
Όλες οι ειδήσεις
