Παναθηναϊκός AKTOR: Τι χρειάζεται απέναντι στην Μονακό και ο δρόμος για το Final 4 στο «κάστρο» του

Την πρώτη του… ευκαιρία για να εξασφαλίσει την παρουσία του στα play offs της Euroleague θα έχει την Τρίτη (21/04) ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδεχόμενος την Μονακό στο «Telekom Center Athens».

Η regular season της Euroleague πέρασε στην… ιστορία και μετά την τελευταία αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα διεκδικήσει την είσοδό του στα play offs της διοργάνωσης μέσω του τουρνουά play in, μετά την 7η θέση που κατέκτησε τη φετινή σεζόν. Πρώτο εμπόδιο για το «συγκρότημα» του Εργκίν Αταμάν είναι η Μονακό.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν το βράδυ της Τρίτης (21/04) στο «Telekom Center Athens» στην τρίτη τους «μάχη» μέσα στη φετινή σεζόν και στόχος των «πράσινων» είναι η δεύτερη συνεχόμενη νίκη, αφού το πρώτο ματς στο Πριγκιπάτο βρήκε νικήτρια την γαλλική ομάδα (92-84) και πριν από μερικές εβδομάδες, στην Αθήνα, το «τριφύλλι» πήρε εύκολη νίκη 107-97 για την 34η αγωνιστική.

Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός AKTOR πάρει τη νίκη κόντρα στη Μονακό, τότε αυτόματα θα τερματίσει στην 7η θέση και θα βρεθεί απέναντι στην Βαλένθια στα play offs, έχοντας μειονέκτημα έδρας. Οι «νυχτερίδες» τελείωσαν την κανονική διάρκεια με ρεκόρ 25-13.

Αντίθετα, στο σενάριο ήττας των «πράσινων» στο πρώτο ματς των play in, τότε θα έχουν μία δεύτερη… ευκαιρία, αντιμετωπίζοντας τον νικητή της «μονομαχίας» της Μπαρτσελόνα με τον Ερυθρό Αστέρα, που θα γίνει στη Βαρκελώνη, για την 8η θέση. Σ’ αυτήν την περίπτωση, υπάρχει το ενδεχόμενο «αιώνιας» κόντρας στα play offs, αφού η ομάδα που θα πάρει το τελευταίο «εισιτήριο» των play in, τότε θα παίξει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό.

Συνοπτικά, τα ζευγάρια των play in:

Τρίτη 21 Απριλίου

21:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό

21:45 Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 24 Απριλίου

Ο ηττημένος του Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό θα αντιμετωπίσει το νικητή του Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας.

*Οι ώρες των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες

Τα ζευγάρια στα play offs

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR ή Μονακό ή Μπαρτσελόνα ή Ερυθρός Αστέρας

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR ή Μονακό

Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ

Φενέρμπαχτσε - Ζαλγκίρις