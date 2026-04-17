Παναθηναϊκός AKTOR: Ρεκόρ καριέρας στην Euroleague ο Ρογκαβόπουλος - «Να έχω τρίποντα και με Μονακό»
Onsports Team 17 Απριλίου 2026, 23:32
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας, σημειώνοντας ρεκόρ καριέρας με 24 πόντους απέναντι στην Αναντολού Εφές.

Ο διεθνής άσος ήταν εξαιρετικά αποτελεσματικός, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 4/5 τρίποντα και 3/3 δίποντα, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας φόργουορντ ανέφερε στο flash interview:

«Είμαστε σε μια θέση που δε μας αξίζει, παίζουμε με τη Μονακό την Τρίτη και αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Εγώ κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε Η Εφές έχει πολύ καλούς παίκτες, αντιμετωπίσαμε σοβαρά το παιχνίδι και το πήραμε.

Προσπαθώ να φέρνω ενέργεια και επιθετικότητα και στις δύο μεριές του παρκέ. Έχουμε εξαιρετικό ρόστερ και όποτε παίρνω την ευκαιρία προσπαθώ να βοηθάω. Ελπίζω να έχω μερικά... τρίποντα και για την Τρίτη (σ.σ. με τη Μονακό)».

Το κάρφωμα Ρογκαβόπουλου με Εφές



Παναθηναϊκός AKTOR: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για Μονακό και… όποιος προλάβει
Αταμάν: «Κάθε παιχνίδι τώρα είναι τελικός»
Κηφισιά: Με τρεις απουσίες θα φιλοξενήσει τον Asteras Aktor
