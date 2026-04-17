Ο Παναθηναϊκός διέσυρε την Εφές (97-62) και περιμένει την Μονακό για πρόκριση στα playoffs

Ο Παναθηναϊκός έκανε ότι ήθελε την ομάδα του Πάμπλο Λάσο, πήρε μια τεράστια σε έκταση νίκη αλλά η νίκη της Ζαλγκίρις τον άφησε στην 7η θέση της κατάταξης και έτσι την Τρίτη το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Μονακό σε νοκ άουτ ματς για πρόκριση στους “8”.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του και μάλιστα με τρόπο εντυπωσιακό, παίρνοντας την νίκη επί της Εφές, με το ευρύ 97-62 για την τελευταία αγωνιστική της regular season της διοργάνωσης. Η νίκη όμως της Ζαλγκίρις επί της Παρί τον έστειλε στην 7η θέση (22-16) και έτσι θα πρέπει την Τρίτη το βράδυ να υποδεχθεί και να… κερδίσει τη Μονακό για να πάρει οριστική την 7η θέση στην κατάταξη και κοντραριστεί με τη Βαλένθια για μια θέση στο Final-4.

Κορυφαίοι για τους νικητές στην αποψινή αναμέτρηση οι Νίκος Ρογκαβόπουλος που έκανε το καλύτερό του παιχνίδι με τη φανέλα του Παξαθηναϊκού, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Κένεθ Φαρίντ και Κώστας Σλούκας οι οποίοι έκαναν ότι ήθελαν στο glass floor κάνοντας πολύ… δύσκολη τη ζωή των παικτών του Πάμπλο Λάσο.

Καθόλου καλό το ξεκίνημα της αναμέτρησης για τον Παναθηναϊκό με τους πράσινους να μην παίζουν καθόλου καλά στο επιθετικό μισό, ενώ στην άμυνα ο Ματίας Λεσόρ αντιμετώπιζε προβλήματα κόντρα στον Βίνσεντ Πουαριέ. Ο Γάλλος σέντερ της Εφές έπαιρνε όλες τις επιθέσεις της ομάδας του και με 6 γρήγορους πόντους έκανε το 2-6 για την Εφές, με τον Λόιντ να είναι συμπαραστάτης του και να κάνει το 4-8 και το 6-10. Οι διαιτητές χρεώσαν με τεχνική ποινή τον Πάμπλο Λάσο για διαμαρτυρία και ο Παναθηναϊκός με τους Ναν και Όσμαν πήρε… φόρα. Σερί 6-0 με συνεχόμενους πόντους από τους δύο παίκτες του “τριφυλλιού” και στα μισά της περιόδου ο Παναθηναϊκός είχε πάρει προβάδισμα με 12-10.

Οσμάν και Φαρίντ “οδηγούσαν” τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε να παίζει άμυνα, άρχισε να βάζει δύσκολα στην Εφές, ο λάσο τράβηξε εκτός τον Πουαριέ και ο Αταμάν έριξε στο ματς τον Φαρίντ. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε μπροστά με 14-11 με καλάθι του Αμερικάνου σέντερ, η Εφές όμως βρήκε τον τρόπο να κάνει σερί 0-5 και πέρασε και πάλι μπροστά. Όσμαν και Φαρίντ όμως είχαν πάρει από το χέρι τον Παναθηναϊκό και με τις βοήθειες του Σορτς οι “πράσινοι” “έκλεισαν” το δεκάλεπτο με σκορ 20-16.

Ο Παναθηναϊκός πήρε τον έλεγχο

Γρήγορο τρίποντο από τον Μουτάφ και η διαφορά και πάλι στον πόντο, με τον Παναθηναϊκό όμως να συνεχίζει να παίζει καλή άμυνα και να έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση. Μέσα από την κυκλοφορία οι “πράσινοι” βρήκαν τρίποντο με τον Ρογκαβόπουλο για το 25-19, με τον Παναθηναϊκό να έχει τον έλεγχο του αγώνα. Ο Λάσο έριξε και πάλι στο ματς τον Πουαριέ, ο Αταμάν απάντησε με τον Λεσόρ ο οποίος ήταν πολύ καλύτερος σε σχέση με την πρώτη του παρουσία στο παιχνίδι. Ο Γάλλος σέντερ της Εφές μείωσε στο καλάθι, 27-25, αλλά ο Παναθηναϊκός και δεν πανικοβλήθηκε και είχε τις λύσεις που ήθελε. Ο Ναν άνοιξε και πάλι τη διαφορά στους 6 πόντους, 32-26, με το σκορ στο 16’ να είναι στο 34-28.

Το πήρε πάνω του ο Ρόγκα

Και κάπου εκεί το πήρε πάνω του ο εκπληκτικός Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο Έλληνας παίκτης ήταν σε εξαιρετικό βράδυ, έβγαζε ενέργεια στην άμυνα, ενώ στην επίθεση ήταν παντού. Με τρίποντο και δύο εντυπωσιακά καρφώματα έκανε το 40-32 αναγκάζοντας τον Πάμπλο Λάσο να καλέσει και πάλι τάιμ άουτ, ενώ αμέσως μετά έφτασε τους 11 πόντους, έστειλε για πρώτη φορά την διαφορά στους 10, 44-34 και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 45-38.

Μαινόμενος Λεσόρ και ο Παναθηναϊκός “στραγγάλισε” την Εφές

Διαστημικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο με τους παίκτες του Αταμάν να μπαίνουν στο παρκέ για να διαλύσουν την Εφές. Και να το καταφέρνουν Με 7-0 σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό ο Παναθηναϊκός ανάγκασε τον Λάσο να καλέσει τάιμ άουτ, αλλά αυτό δε λειτούργησε. Οι ομάδες επέστρεψαν στο γήπεδο και ο Λεσόρ έκανε ότι… ήθελε. Τελείωνε τις φάσεις με πολύ εύκολο τρόπο, με αποκορύφωμα την πικ εντ ρολ συνεργασία του με τον Ναν, όπου κάρφωσε με μανία στο καλάθι της Εφές για το 58-38, πέντε λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου με τον Γάλλο να φτάνει στους 11 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να παίζει εξαιρετική άμυνα, ο Λεσόρ θύμιζε τον παλιό καλό Λεσόρ και ο Σλούκας παρέδιδε… μαθήματα. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είχε φτάσει τις 7 ασίστ, δύο λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου και ο Ρογκαβόπουλος με ένα ακόμα τρίποντο έφτασε τους 18 πόντους, στέλνοντας τη διαφορά στους 29, 69-40. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 71-43, με τον Παναθηναϊκό να δέχεται μόλις 5 πόντους σε ολόκληρη την τρίτη περίοδο.

Όσο περνούσε η ώρα τα πράγματα γινόντουσαν όλο και χειρότερα για την ομάδα της Εφές, με τον Αταμάν ουσιαστικά να προχωράει σε αλλαγές, αλλά τους “πράσινους” να συνεχίζουν να παίζουν εξαιρετική άμυνα, με τον Ντίνο Μήτογλου να κάνει το 83-48, πέντε λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα και τον Καλαϊτζάκη να προσθέτει δύο ακόμα πόντους από αιφνιδιασμό.

Τα Δεκάλεπτα: 20-16, 45-38, 71-43, 97-62

Δείτε τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης