Euroleague: Η Μονακό «ισοπέδωσε» την Χάποελ και προέκυψε Φενέρμπαχτσε-Ζαλγκίρις

Η ομάδα του Πριγκιπάτου έκανε περίπατο 105-85 απέναντι στους Ισραηλινούς και τους άφησε εκτός πλεονεκτήματος έδρας – Στην τετράδα η Φενέρ που θα κοντραριστεί με την 5η Ζαλγκίρις.

Η Μονακό άφησε πίσω της τις κακές εμφανίσεις και έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε τη regular season για τις δύο ομάδες, ο σύλλογος του Πριγκιπάτου ήταν σαρωτικός και επιβλήθηκε 105-85.

Με το αποτέλεσμα αυτό η Χάποελ Τελ Αβίβ υποχώρησε στο 23-15 και δεν θα έχει πλεονέκτημα έδρας. Περιορίστηκε στην 6η θέση. Έτσι η Ζαλγκίρις ανέβηκε 5η και η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να έχει πλεονέκτημα έδρας ως 4η.

Οι Τούρκοι θα αντιμετωπίσουν τους Λιθουανούς στα πλέι οφ, με το πλεονέκτημα έδρας στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Η Μονακό τώρα, ολοκλήρωσε τη regular season με ρεκόρ 22-16 και θα είναι στα play in.

Κορυφαίος ήταν ο εκπληκτικός Μπλοσομπγκέιμ με 30 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Τζέιμς με 20. Στραζέλ, Τάις και Ντιαλό είχαν από 11. Τζόουνς με 17 και Οτούρου με 14, «πάλεψαν» για τους ηττημένους.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 58-41, 81-61, 105-85