Euroleague: Η Μονακό «ισοπέδωσε» την Χάποελ και προέκυψε Φενέρμπαχτσε-Ζαλγκίρις
Onsports Team 17 Απριλίου 2026, 22:34
Η ομάδα του Πριγκιπάτου έκανε περίπατο 105-85 απέναντι στους Ισραηλινούς και τους άφησε εκτός πλεονεκτήματος έδρας – Στην τετράδα η Φενέρ που θα κοντραριστεί με την 5η Ζαλγκίρις.

Η Μονακό άφησε πίσω της τις κακές εμφανίσεις και έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Στην αναμέτρηση που ολοκλήρωσε τη regular season για τις δύο ομάδες, ο σύλλογος του Πριγκιπάτου ήταν σαρωτικός και επιβλήθηκε 105-85.

Με το αποτέλεσμα αυτό η Χάποελ Τελ Αβίβ υποχώρησε στο 23-15 και δεν θα έχει πλεονέκτημα έδρας. Περιορίστηκε στην 6η θέση. Έτσι η Ζαλγκίρις ανέβηκε 5η και η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να έχει πλεονέκτημα έδρας ως 4η.

Οι Τούρκοι θα αντιμετωπίσουν τους Λιθουανούς στα πλέι οφ, με το πλεονέκτημα έδρας στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Η Μονακό τώρα, ολοκλήρωσε τη regular season με ρεκόρ 22-16 και θα είναι στα play in.

Κορυφαίος ήταν ο εκπληκτικός Μπλοσομπγκέιμ με 30 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Τζέιμς με 20. Στραζέλ, Τάις και Ντιαλό είχαν από 11. Τζόουνς με 17 και Οτούρου με 14, «πάλεψαν» για τους ηττημένους.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 58-41, 81-61, 105-85

HGIXfbyWgAAQRIR.jpg

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Ρεκόρ καριέρας στην Euroleague ο Ρογκαβόπουλος - «Να έχω τρίποντα και με Μονακό»
10 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Ρεκόρ καριέρας στην Euroleague ο Ρογκαβόπουλος - «Να έχω τρίποντα και με Μονακό»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Παγκόσμιος θρήνος για το μπάσκετ: «Έφυγε» ο Όσκαρ Σμιντ
17 λεπτά πριν Παγκόσμιος θρήνος για το μπάσκετ: «Έφυγε» ο Όσκαρ Σμιντ
EUROLEAGUE
Euroleague: Εύκολο βράδυ για Μπάρτσα κόντρα σε Μπάγερν και περιμένει Ερυθρό Αστέρα
26 λεπτά πριν Euroleague: Εύκολο βράδυ για Μπάρτσα κόντρα σε Μπάγερν και περιμένει Ερυθρό Αστέρα
EUROLEAGUE
Τα ζευγάρια στα play in και στα playoffs
26 λεπτά πριν Τα ζευγάρια στα play in και στα playoffs
Όλες οι ειδήσεις
