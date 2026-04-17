Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Χωρίς Λάρκιν η Εφές κόντρα στον Παναθηναϊκό
Onsports Team 17 Απριλίου 2026, 20:49
EUROLEAGUE / Εφές Αναντόλου / Παναθηναϊκός

Χωρίς Λάρκιν η Εφές κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο Σέιν Λάρκιν δεν θα αγωνιστεί στο τελευταίο ματς της Αναντολού Εφές στην EuroLeague για τη σεζόν 2025-26.

Εκτός της αποψινής αναμέτρησης για την Εφές είναι ο Σέιν Λάρκιν. 

Ο Αμερικανός παίκτης δε θα μπορέσει να ενισχύσει τις προσπάθειες των συμπαικτών του κόντρα στον Παναθηναϊκό, στην τελευταία αναμέτρηση της ομάδας του για τη φετινή EuroLeague.

Η 12άδα των φιλοξενούμενων για το αποψινό παιχνίδι:

Σέιμπεν Λι, Βενσάν Πουαριέ, Κάι Τζόουνς, Σέμους Χαζέρ, Τζόρνταν Λόιντ, Ροντρίγκ Μπομπουά, Νικ Βάιλερ-Μπαμπ, Ντέιβιντ Μουτάφ, Ρόλαντ Σμιτς, Κόουλ Σουάιντερ, Μπράις Ντέσερτ, Ερκάν Γιλμάζ



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved