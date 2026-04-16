Λάσο: «Από τις πιο επιτυχημένες ομάδες ο Παναθηναϊκός»

Ο προπονητής της Εφές μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση με τους «πράσινους» και στάθηκε στο τι πρέπει να προσέξει η ομάδα του.

Μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες των τελευταίων ετών χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ο Πάμπλο Λάσο, ο οποίος μίλησε για το τι πρέπει να προσέξει η ομάδα του στην αυριανή αναμέτρηση του Telekom Center Athens.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Αυτό είναι το τελευταίο μας παιχνίδι στη EuroLeague αυτή τη σεζόν. Για τον Παναθηναϊκό είναι αναμφίβολα μια πολύ σημαντική αναμέτρηση. Θέλουν να καταλάβουν την καλύτερη δυνατή θέση στη βαθμολογία. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει παίκτες επιπέδου MVP σχεδόν σε κάθε θέση, είναι μια ομάδα με μεγάλη δυναμική, που καθοδηγείται από έναν εξαιρετικό προπονητή. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίζεις μια τέτοια ομάδα. Ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη ότι αντιμετωπίζουμε μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες των τελευταίων δύο-τριών ετών, πρέπει να αγωνιστούμε σε πολύ υψηλό επίπεδο για να ανταγωνιστούμε στο γήπεδο».