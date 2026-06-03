Άρης: Παρελθόν και επίσημα ο Μίλισιτς

Με ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ Άρης γνωστοποίησε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ιγκόρ Μίλισιτς, ευχαριστόντας τον Σέρβο τεχνικό για την προσφορά του στο σύλλογο.

Οι Θεσσαλονικείς είναι έτοιμοι να περάσουν στη νέα εποχή, με τον Βασίλη Σπανούλη να αναμένεται να αναλάβει τα ηνία του πάγκου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ευχαριστεί τον Igor Milicic για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται από καρδιάς ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του. Thank you, coach».