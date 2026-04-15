Σκαριόλο: «Θα καθορίσει τη θέση μας, θέλουμε να νικήσουμε το τελευταίο ματς»

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε για τη σημασία της αναμέτρησης του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Πέμπτη (16/4) τον Ερυθρό Αστέρα, για την τελευταία αγωνιστική της Euroleague. Η «βασίλισσα» με νίκη εξασφαλίζει πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ, ενώ με ήττα πιθανότατα θα είναι εκτός τετράδας. Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μίλησε για την αναμέτρηση, τονίζοντας πόσο θέλει η ομάδα του το αποτέλεσμα αυτό.

Η αναμέτρηση έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ο Παναθηναϊκός θέλει ήττα του Ερυθρού Αστέρα, για να έχει καλύτερο πλασάρισμα σε περίπτωση δικής του νίκης επί της Αναντόλου Έφες.

Οι δηλώσεις του Σκαριόλο:

«Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι. Είναι το τελευταίο στην κανονική περίοδο και θα καθορίσει την τελική μας θέση για τα πλέι οφ. Είναι ήδη θετικό ότι μπήκαμε απευθείας στα πλέι οφ, είναι μια σαφής βελτίωση από την περασμένη σεζόν και τώρα, θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αυτό το τελευταίο παιχνίδι.

Το γεγονός ότι κερδίσαμε σχεδόν όλα τα εντός έδρας παιχνίδια μας δεν εγγυάται νίκη. Ο αντίπαλός μας αξίζει πολύ σεβασμό λόγω του ταλέντου του.

Θα είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βασιστούμε σε μια ισχυρή υποστήριξη από τους οπαδούς μας. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο γνωρίζουμε ότι θα έχουμε έναν μεγάλο αριθμό θορυβωδών οπαδών του Ερυθρού Αστέρα και αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνει τους οπαδούς μας ακόμη περισσότερο».