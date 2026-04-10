Βαθμολογία Euroleague: Στο 21-16 ο Παναθηναϊκός και «τελικός» με Εφές

Οnsports team

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στη Βαλένθια και πλέον η υπόθεση «εξάδα» έγινε εξαιρετικά δύσκολη, με τον αγώνα της τελευταία αγωνιστικής στη regular season της Euroleague κόντρα στην Αναντολού Εφές να είναι «τελικός».

Ο Παναθηναϊκός ήταν το... λιγότερο απογοητευτικός σε έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες της σεζόν.

Παρά το γεγονός ότι είχε το μομέντουμ μετά τη μεγάλη νίκη επί της Μπαρτσελόνα, δε μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να μπει στο πνεύμα του, δε μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να παίξει την άμυνα που έπρεπε και έδωσε το δικαίωμα στη Βαλένθια να κάνει το παιχνίδι της και να πάρει μια μεγάλη νίκη με 102-84.

Οι «πράσινοι», οι οποίοι έπεσαν στο 21-16, έχασαν κάθε ελπίδα παρουσίας στην πρώτη τετράδα, ενώ βλέπουν και την υπόθεση «εξάδα» να είναι εξαιρετικά δύσκολη. Την τελευταία αγωνιστική ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αναντολού Εφές (17/4, 21:15) στο Telekom Center Athens, σε μια αναμέτρηση που έχει χαρακτήρα «τελικού».

Νωρίτερα, ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη με 89-85 κόντρα Χάποελ Τελ Αβίβ στην Σόφια, ανέβηκε στο 25-12 και είναι «αγκαλιά» και με την πρώτη θέση για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Η 37η αγωνιστική της Euroleague

Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (9/4)

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 69-74

Αρμάνι Μιλάνο – Μπάγερν Μονάχου 84-94

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 102-84

Παρί – Μακάμπι Τελ Αβίβ 113-80

Το πρόγραμμα της Παρασκευής (10/4)

Μονακό – Μπαρτσελόνα (20:30)

Ντουμπάι – Αναντολού Εφές (21:00)

Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια (21:30)

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις Κάουνας (21:30)

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (21:45)

Η βαθμολογία