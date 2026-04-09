Euroleague: Πού θα δείτε τα Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR και Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός

Onsports Team

Σε Ισπανία και Βουλγαρία βρίσκονται οι αποστολές Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού για τα ματς με Βαλένθια και Χάποελ Τελ Αβίβ, αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δίνει μια από τις καθοριστικές «μάχες» της σεζόν, καθώς φιλοξενείται από τη Βαλένθια για την 37η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο να εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν βρίσκεται στην έκτη θέση με 21 νίκες και 15 ήττες, ενώ οι Ισπανοί είναι δεύτεροι με 23-13, δημιουργώντας ένα απαιτητικό και ανταγωνιστικό πλαίσιο για την αναμέτρηση. Οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν χωρίς τους Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο και Σαμοντούροβ, ενώ η Βαλένθια δεν θα έχει στη διάθεσή της τους Ντε Λαρέα και Λόπεθ-Αροστέγκι, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει τα αγωνιστικά πλάνα των δύο προπονητών.

Το πρώτο τζάμπολ στον αγώνα Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR έχει οριστεί για το βράδυ της Μ. Πέμπτης (09/04) στις 21:45 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Σόφια απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Οι Πειραιώτες, πρώτοι στη βαθμολογία με ρεκόρ 24-12, θέλουν να προσθέσουν ακόμα ένα ροζ φύλλο αγώνα, ενώ η ομάδα του Ιτούδη, με 21 νίκες και 13 ήττες, επιδιώκει να διατηρηθεί κοντά στις κορυφαίες θέσεις.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν χωρίς τους Νιλικίνα, Φουρνιέ, Τζόουνς και Μόρις, ενώ η Χάποελ δεν μπορεί να υπολογίζει στους Σέγκεβ, Γκινάτ και Ένις.

Το ματς στην «Arena 8888» της Σόφιας, Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός θα ξεκινήσει στις 19:30 και η μετάδοση θα γίνει από το Novasports 4.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της ημέρας

19.30: Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός (NovaSports 4)

20.45: Φενέρμπαχτσε - Ρεάλ Μαδρίτης (NovaSports 5)

21.30: Αρμάνι Μιλάνο - Μπάγερν Μονάχου (NovaSports 2)

21.45: Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR (NovaSports Prime)

22.00: Παρί - Μακάμπι Τελ Αβίβ (NovaSports 3)