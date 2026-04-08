Euroleague: «Έπιασε» Χάινς στην 3η θέση των συμμετοχών ο Παπανικολάου
Eurokinissi Sports
Onsports Team 08 Απριλίου 2026, 16:08
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Euroleague: «Έπιασε» Χάινς στην 3η θέση των συμμετοχών ο Παπανικολάου

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη 102-88 επί της Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Κώστα Παπανικολάου να σημειώνει μία ακόμη σημαντική επίδοση.

Ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων» αγωνίστηκε για 15 λεπτά και σημείωσε τρεις πόντους, φτάνοντας τις 425 συμμετοχές στη διοργάνωση και ισοφαρίζοντας τον Κάιλ Χάινς στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας.

Ο Παπανικολάου αναμένεται να περάσει μόνος τρίτος στο επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού απέναντι στη Χάποελ (09/04), με τον Κώστα Σλούκα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 461 αγώνες και τον Σέρχιο Γιουλ στην κορυφή με 479 συμμετοχές, αναδεικνύοντας τη σταθερότητα και την εμπειρία του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.



4 λεπτά πριν Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης
37 λεπτά πριν ΑΕΛ – Παναιτωλικός 1-2: Ο Άλεξιτς υπέγραψε το «διπλό» κι έβαλε σε... μπελάδες τους «βυσσινί»
56 λεπτά πριν Μιρτσέα Λουτσέσκου: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του στην Arena Nationala - Δείτε live εικόνα
1 ώρα πριν Super League 2: Υποβιβάστηκε στη Γ’ Εθνική ο Καμπανιακός, σε δύσκολη θέση η Καβάλα
