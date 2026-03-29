Euroleague: Δίνει… λευκή επιταγή η Χάποελ στον Κάτας
Onsports Team 29 Μαρτίου 2026, 20:37
Η ομάδα του Τελ Αβίβ σύμφωνα με δημοσίευμα ιστοσελίδας του Ισραήλ, θέλει τον προπονητή της Μακάμπι για την ερχόμενη σεζόν.

Η θέση του Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο της Χάποελ Τελ Αβίβ, μόνο σίγουρη δεν είναι ενόψει της επόμενης σεζόν. Με τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στο Ισραήλ να θέλουν την ομάδα να είναι ήδη στην αγορά για να βρει τον επόμενο προπονητή.

Το «Sport5» αποκαλύπτει και τον βασικό στόχο της Χάποελ για τον πάγκο της. Δεν είναι άλλος από τον Όντετ Κάτας. Ο νυν προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ ολοκληρώνει το συμβόλαιό του το καλοκαίρι και ο ιδιοκτήτης της Χάποελ θέλει να τον πάρει σε εκείνη την πλευρά της πόλης. Μάλιστα όχι μόνο του, καθώς σκοπεύει να έχει για συνεργάτη του τον Γιόναταν Αλόν της Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Οι Ισραηλινοί μάλιστα, τονίζουν πως η πρόταση της Χάποελ Τελ Αβίβ προς τον Κάτας είναι… λευκή επιταγή. Όσα χρήματα θέλει για να πει το «ναι» και να αφήσει την Μακάμπι. Ίδια πρόταση και στον Αλόν, προκειμένου να δεχτεί να γίνει συνεργάτης του Κάτας αν προχωρήσει αυτό το σενάριο.

 



