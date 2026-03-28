Ο Μπράουν της Παρτιζάν MVP στην 34η αγωνιστική της EuroLeague

Ο Στέρλινγκ Μπράουν της Παρτιζάν, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 34ης αγωνιστικής στην EuroLeague, καθώς ήταν εντυπωσιακός στην νίκη επί της Βαλένθια με 110-104.

Ο Αμερικανός άσος, τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους (5/10 δίποντα, 4/9 δίποντα, 9/9 βολές), επτά ριμπάουντ, δύο ασίστ κι' ένα «κλέψιμο», ενώ συγκέντρωσε 32 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο κατάλογος με τους MVP, ανά αγωνιστική στην EuroLeague, έχει ως εξής:

1η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός) – 29 PIR

2η αγωνιστική: Νίκολα Μίροτιτς (Μονακό) – 32 PIR

3η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 34 PIR

4η αγωνιστική: Τζόρνταν Νουόρα (Ερυθρός Αστέρας) – 34 PIR

5η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 31 PIR

6η αγωνιστική: Ρόμαν Σόρκιν (Μακάμπι Τελ Αβίβ) – 30 PIR

7η αγωνιστική: Σιλβέιν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις), Τσίμα Μονέκε (Ερυθρός Αστ.) – 35 PIR

8η αγωνιστική: Τόκο Σενγκέλια (Μπαρτσελόνα) - 42 PIR

9η αγωνιστική: Μάικ Τζέιμς (Μονακό) – 37 PIR

10η αγωνιστική: Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) – 38 PIR

11η αγωνιστική: Αϊζάια Κορντινιέ (Αναντολού Εφές) – 29 PIR

12η αγωνιστική: Τεό Μαλεντόν (Ρεάλ Μαδρίτης) – 34 PIR

13η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός), Σαβόν Σιλντς (Αρμάνι) – 39 PIR

14η αγωνιστική: Έλι Οκόμπο (Μονακό) – 39 PIR

15η αγωνιστική: Ζακ ΛεΝτέι (Αρμάνι) – 37 PIR

16η αγωνιστική: Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ) – 37 PIR

17η αγωνιστική: Κέβιν Πάντερ (Μπαρτσελόνα) – 40 PIR

18η αγωνιστική: Μπαστιάν Βοτιέ (Βιλερμπάν) – 31 PIR

19η αγωνιστική: Γουέιντ Μπάλντγουιν (Φενέρμπαχτσε) – 29 PIR

20ή αγωνιστική: Αντρέας Ομπστ (Μπάγερν) – 38 PIR

21η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 35 PIR

22η αγωνιστική: Σαλιού Νιάνγκ (Βίρτους Μπολόνια) – 36 PIR

23η αγωνιστική: Εμπούκα Ιζούντου (Ερυθρός Αστέρας) – 36 PIR

24η αγωνιστική: Κέβιν Πάντερ (Μπαρτσελόνα) – 34 PIR

25η αγωνιστική: Κώστας Σλούκας (Παναθηναϊκός) – 36 PIR

26η αγωνιστική: Φιόντου Καμπενγκέλε (Dubai BC) – 30 PIR

27η αγωνιστική: Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια) – 38 PIR

28η αγωνιστική: Μόουζες Ράιτ (Ζάλγκιρις) – 34 PIR

29η αγωνιστική: Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις) – 36 PIR

30ή αγωνιστική: Μπράιαν Ανγκόλα (Βιλερμπάν) – 28 PIR

31η αγωνιστική: Τζέντι Όσμαν (Παναθηναϊκός) – 36 PIR

32η αγωνιστική: Ντουέιν Μπέικον (Dubai BC), Ταμίρ Μπλατ (Μακάμπι Τελ Αβίβ) – 27 PIR

33η αγωνιστική: Τσίμα Μονέκε (Ερυθρός Αστέρας) – 32 PIR

34η αγωνιστική: Στέρλινγκ (Παρτιζάν) – 32 PIR