Ο Μπράουν της Παρτιζάν MVP στην 34η αγωνιστική της EuroLeague
Ο Στέρλινγκ Μπράουν της Παρτιζάν, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 34ης αγωνιστικής στην EuroLeague, καθώς ήταν εντυπωσιακός στην νίκη επί της Βαλένθια με 110-104.
Ο Αμερικανός άσος, τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους (5/10 δίποντα, 4/9 δίποντα, 9/9 βολές), επτά ριμπάουντ, δύο ασίστ κι' ένα «κλέψιμο», ενώ συγκέντρωσε 32 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
Ο κατάλογος με τους MVP, ανά αγωνιστική στην EuroLeague, έχει ως εξής:
1η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός) – 29 PIR
2η αγωνιστική: Νίκολα Μίροτιτς (Μονακό) – 32 PIR
3η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 34 PIR
4η αγωνιστική: Τζόρνταν Νουόρα (Ερυθρός Αστέρας) – 34 PIR
5η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 31 PIR
6η αγωνιστική: Ρόμαν Σόρκιν (Μακάμπι Τελ Αβίβ) – 30 PIR
7η αγωνιστική: Σιλβέιν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις), Τσίμα Μονέκε (Ερυθρός Αστ.) – 35 PIR
8η αγωνιστική: Τόκο Σενγκέλια (Μπαρτσελόνα) - 42 PIR
9η αγωνιστική: Μάικ Τζέιμς (Μονακό) – 37 PIR
10η αγωνιστική: Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) – 38 PIR
11η αγωνιστική: Αϊζάια Κορντινιέ (Αναντολού Εφές) – 29 PIR
12η αγωνιστική: Τεό Μαλεντόν (Ρεάλ Μαδρίτης) – 34 PIR
13η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός), Σαβόν Σιλντς (Αρμάνι) – 39 PIR
14η αγωνιστική: Έλι Οκόμπο (Μονακό) – 39 PIR
15η αγωνιστική: Ζακ ΛεΝτέι (Αρμάνι) – 37 PIR
16η αγωνιστική: Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ) – 37 PIR
17η αγωνιστική: Κέβιν Πάντερ (Μπαρτσελόνα) – 40 PIR
18η αγωνιστική: Μπαστιάν Βοτιέ (Βιλερμπάν) – 31 PIR
19η αγωνιστική: Γουέιντ Μπάλντγουιν (Φενέρμπαχτσε) – 29 PIR
20ή αγωνιστική: Αντρέας Ομπστ (Μπάγερν) – 38 PIR
21η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 35 PIR
22η αγωνιστική: Σαλιού Νιάνγκ (Βίρτους Μπολόνια) – 36 PIR
23η αγωνιστική: Εμπούκα Ιζούντου (Ερυθρός Αστέρας) – 36 PIR
24η αγωνιστική: Κέβιν Πάντερ (Μπαρτσελόνα) – 34 PIR
25η αγωνιστική: Κώστας Σλούκας (Παναθηναϊκός) – 36 PIR
26η αγωνιστική: Φιόντου Καμπενγκέλε (Dubai BC) – 30 PIR
27η αγωνιστική: Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια) – 38 PIR
28η αγωνιστική: Μόουζες Ράιτ (Ζάλγκιρις) – 34 PIR
29η αγωνιστική: Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις) – 36 PIR
30ή αγωνιστική: Μπράιαν Ανγκόλα (Βιλερμπάν) – 28 PIR
31η αγωνιστική: Τζέντι Όσμαν (Παναθηναϊκός) – 36 PIR
32η αγωνιστική: Ντουέιν Μπέικον (Dubai BC), Ταμίρ Μπλατ (Μακάμπι Τελ Αβίβ) – 27 PIR
33η αγωνιστική: Τσίμα Μονέκε (Ερυθρός Αστέρας) – 32 PIR
34η αγωνιστική: Στέρλινγκ (Παρτιζάν) – 32 PIR