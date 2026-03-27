Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

DONE DEAL: «Στην Αρμάνι ο Ντέβον Χολ»
Οnsports Τeam 27 Μαρτίου 2026, 10:58
EUROLEAGUE / Αρμάνι Τζινς Μιλάνο / Φενέρμπαχτσε

Για οριστική συμφωνία μεταξύ της ιταλικής ομάδας και του παίκτη της Φενέρ, κάνουν λόγο ιταλικά δημοσιεύματα.

Πολύ κοντά σε μια πολύ σημαντική μεταγραφή φαίνεται να είναι η Αρμάνι Μιλάνο, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα.

Συγκεκριμένα οι Ιταλοί κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία μεταξύ του Ντέβον Χολ και της Αρμάνι για συμβόλαιο τριών ετών, με οικονομικές απολαβές που αγγίζουν τα 2.5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ο Χολ φέτος σε 24 ματς φέτος με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε μετράει 9.6 πόντους, 3.0 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ ανά αγώνα σε 25΄:26'' ανά συμμετοχή.



Ροή ειδήσεων

Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved