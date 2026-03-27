DONE DEAL: «Στην Αρμάνι ο Ντέβον Χολ»

Οnsports Τeam

Για οριστική συμφωνία μεταξύ της ιταλικής ομάδας και του παίκτη της Φενέρ, κάνουν λόγο ιταλικά δημοσιεύματα.

Πολύ κοντά σε μια πολύ σημαντική μεταγραφή φαίνεται να είναι η Αρμάνι Μιλάνο, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα.

Συγκεκριμένα οι Ιταλοί κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία μεταξύ του Ντέβον Χολ και της Αρμάνι για συμβόλαιο τριών ετών, με οικονομικές απολαβές που αγγίζουν τα 2.5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Ο Χολ φέτος σε 24 ματς φέτος με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε μετράει 9.6 πόντους, 3.0 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ ανά αγώνα σε 25΄:26'' ανά συμμετοχή.