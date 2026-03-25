Παναθηναϊκός AKTOR: Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με τον Ρισόν Χολμς

Συμφωνία κοινή συναινέσει με τον Αμερικανό σέντερ για να τερματιστεί πρόωρα το συμβόλαιο του έμπειρο πρώην ΝΒΑer.

Μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την αγωνιστική εικόνα του Ρισόν Χολμς. Ο Αμερικανός απ’ την πλευρά του έκανε ανάρτηση στα social media, ενώ μέλη της οικογένειάς του σχολίασαν το θέμα.

Το… γυαλί ράγισε και τελικά ο Αμερικανός σέντερ και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, οδηγήθηκαν στην συμφωνία για κοινή συναινέσει πρόωρη ολοκλήρωση της συνεργασίας του. Με το συμβόλαιο να διακόπτεται άμεσα.

Περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, οι "πράσινοι" ανακοίνωσαν και επίσημα το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών:

"Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Ρισόν Χολμς και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του".