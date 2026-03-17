Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Ξέμειναν από ψηλούς οι Τούρκοι - Με 5 απουσίες στο ΣΕΦ

Οnsports Team

Με πολλές απουσίες θα παραταχθεί η Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν υπολογίζει στους Ντε Κολό, Σίλβα, Χολ, Μέλι και Γιάντουνεν.

Η Φενέρμπαχτσε αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ (17/3, 21:15), για την εξ αναβολής 14η αγωνιστική της EuroLeague, με την τουρκική ομάδα να παρατάσσεται με πολλές απουσίες.

Ο Σαρούνας Γιασεκιβίτσιους δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ντε Κολό και Σίλβα, οι οποίοι αποκτήθηκαν μετά την αναβολή του αγώνα της 4ης Δεκεμβρίου.

Παράλληλα τραυματίες είναι οι Ντέβον Χολ και Νίκολο Μέλι, ενώ ο τελευταίος που τέθηκε νοκ-άουτ είναι ο Μίκαελ Γιάντουνεν λόγω μυϊκού μικροτραυματισμού στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Το πρόβλημα για τη Φενέρμπαχτσε είναι μεγάλο στις θέσεις των ψηλών, μιας και έχει μείνει μόνο με τον Κεμ Μπιρτς.