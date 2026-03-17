Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Με Βεζένκοφ και Γουόκαπ η 12άδα των Πειραιωτών
Οnsports Team 17 Μαρτίου 2026, 19:54
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Με Βεζένκοφ και Γουόκαπ η 12άδα των Πειραιωτών

Αυτή είναι η 12άδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Ταιρίκ Τζόουνς, Κόρι Τζόζεφ και Μόντε Μόρις δεν δικαίωμα συμμετοχής στην εξ αναβολής αναμέτρηση 14ης αγωνιστικής της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε (21:15, Novasports Prime), αφού εντάχθηκαν αργότερα στο ρόστερ των Πειραιωτών.

Έτσι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός και τον Όμηρο Νετζήπογλου.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, ΜακΚισίκ, Λαρεντζάκης, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Χολ.



Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved