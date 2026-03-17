Ευρωμπάσκετ 2027: Πρόκριση στην επόμενη φάση για την Ελλάδα με την υπογραφή της Σπανού

Η Εθνική Ελλάδας πήρε μια άνετη νίκη με 99-77 απέναντι στην Δανία και προκρίθηκε στην επόμενη φάση των προκριματικών του Eurobasket γυναικών.

Δείχνοντας τα.. δόντια της με το καλησπέρα, η εθνική γυναικών επικράτησε σήμερα, στο Ιβανώφειο, στην 6η αγωνιστική για την πρώτη φάση των προκριματικών για το Ευρωμπάσκετ 2027, επί της Δανίας, με 99-77. Αποτέλεσμα με το οποίο εξασφάλισε την πρόκριση, ως 2η στη βαθμολογία του 6ου ομίλου, στον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Με νταμπλ-νταμπλ τελείωσε το παιχνίδι για την Ελλάδα η Άρτεμις Σπανού (26 πόντοι, 17 ριμπάουντ). Έντονα τη σφραγίδα τους στο παρκέ έβαλαν, ακόμη, οι Μαριέλλα Φασούλα (26 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα, 1 κόψιμο), Ρόμπιν Παρκς (21 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 κλεψίματα), Έλενα Τσινέκε (18 πόντοι, 7 ασίστ),

Πρώτη σκόρερ για τη Δανία ήταν η Τζουλιάνα Οκοσούν (19 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 34-20, 53-36, 73-59, 99-77

ΕΛΛΑΔΑ (Πέτρος Πρέκας): Κριμίλη, Σταμολάμπρου, Μποσγανά, Παυλοπούλου, Τσινέκε 18 (3) Λούκα 4, Σπανού 26, Χριστινάκη 4, Παρκς 21 (3), Στολίγκα, Φασούλα 26 (1).

ΔΑΝΙΑ (Εντουάρντο Γκονζάλες): Οκοσούν 19 (1), Γκούντμαντ 7 (1), Φόρμαν 11 (1), Ρίμνταλ 18 (3), Χαάμπεγκααρντ 1, Χάνσεν 2, Σβάνχολμ, Μπορκ, Έρικστρουπ 8 (1), Πάλμβιστ, Μόρτενσεν 11 (1).