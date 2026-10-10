Τρινκιέρι: «Συνολικά ήταν μια καλή μέρα στο γραφείο»

Ικανοποιημένος από τη συνολική εικόνα και τη διάθεση των παικτών του να διορθώσουν τα λάθη τους εμφανίστηκε ο Αντρέα Τρινκιέρι μετά το άνετο 2/2 του ΠΑΟΚ στη Stoiximan GBL απέναντι στη Δόξα Λευκάδας.

Ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στη σωστή διαχείριση του ρόστερ ενόψει της συνέχειας, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη που τρέφει σε όλους τους παίκτες.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός τεχνικός:

«Η αντίδραση που δείξαμε στη διεκδίκηση των ριμπάουντ είναι ένα καλό πράγμα που κρατάω από την ομάδα μου. Όταν δεν κάνουν αυτό που πρέπει είναι πρόθυμοι να διορθώσουν τα λάθη τους. Ελέγξαμε το παιχνίδι μετά το αργό μας ξεκίνημα, μοιράσαμε τον χρόνο συμμετοχής, δεν βάλαμε τα ελεύθερα σουτ όμως συνολικά ήταν μια καλή ημέρα στο γραφείο.»

Για τη νίκη παρά τις απουσίες: «Είμαστε μία ομάδα που όποιος έπαιξε προσπάθησε. Κάναμε διαχείριση σήμερα. Είμαι υπεύθυνος για την υγεία των παικτών μου και εμπιστεύομαι και τους 12 παίκτες που αγωνίστηκαν. Κάναμε σωστά πράγματα, αλλά και λάθη. Είμαστε μία ομάδα και θα μοιράζουμε τις ευθύνες μας.»