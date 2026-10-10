Το «μη μιλάς» του Σπανούλη στον Λαρεντζάκη την ώρα που ο Έλληνας γκαρντ πήγε για να διαμαρτυρηθεί

Μια μικρή στιγμή έντασης είχε ο Βασίλης Σπανούλης με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη για τη GBL.

Ο προπονητής του Άρη ζήτησε να κάνει challenge με τον Λαρεντζάκη να κατευθύνεται προς το μέρος του για να του πει κάτι. Αμέσως ο Σπανούλης δίχως να «μασήσει» έδιωξε τον γκαρντ της ΑΕΚ με μια χαρακτηριστική χειρονομία, δείχνοντάς του να μη μιλάει.

Γρήγορα το στιγμιότυπο αυτό έγινε viral.