ΑΕΚ - Άρης: Η χειρονομία του Σπανούλη στον Λαρεντζάκη - «Μη μιλάς»
Το «μη μιλάς» του Σπανούλη στον Λαρεντζάκη την ώρα που ο Έλληνας γκαρντ πήγε για να διαμαρτυρηθεί
Μια μικρή στιγμή έντασης είχε ο Βασίλης Σπανούλης με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη για τη GBL.
Ο προπονητής του Άρη ζήτησε να κάνει challenge με τον Λαρεντζάκη να κατευθύνεται προς το μέρος του για να του πει κάτι. Αμέσως ο Σπανούλης δίχως να «μασήσει» έδιωξε τον γκαρντ της ΑΕΚ με μια χαρακτηριστική χειρονομία, δείχνοντάς του να μη μιλάει.
Γρήγορα το στιγμιότυπο αυτό έγινε viral.