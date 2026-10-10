ΑΕΚ: Με Κάιρινεν, Κουτέσα και Κοϊτά απέναντι στον ΟΦΗ

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ (19:30) για την 6η αγωνιστική της Super League και λίγη ώρα πριν από το παιχνίδι έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες.

Συγκεκριμένα ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσει την Ένωση με αρκετές εκπλήξεις, με τον Κουτέσα να παίρνει φανέλα βασικού απέναντι στους Κρητικούς.

Ο Μπρινιόλι παραμένει στην εστία. Ακραία μπακ θα είναι οι Ρότα και Πήλιος με τους Ρέλβας και Μουκουντί δίδυμο στα στόπερ.

Στον άξονα ξεκινούν οι Μαρίν και Κάιρινεν με τον Μάγερ δεξιά στη μεσοεπιθετική γραμμή, τον Κοϊτά αριστερά ενώ κοντά στον Λούκα Γιόβιτς θα κινείται ο Ντέρεκ Κουτέσα.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κάιρινεν, Κουτέσα, Κοϊτά, Μάγιερ, Μάριν, Γιόβιτς.

https://www.instagram.com/p/DeUZXies5G_/

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Φούντας, Κόντρο.