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Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος: Οι ενδεκάδες για την αναμέτρηση στην Τρίπολη

Ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται τον Ατρόμητο για την έκτη αγωνιστική της Stoiximan Super League και έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων.

Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος: Οι ενδεκάδες για την αναμέτρηση στην Τρίπολη
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Έπειτα από 20 ημέρες διακοπής λόγω των εθνικών ομάδων, η Stoiximan Super League επιστρέφει με την αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με τον Ατρόμητο, στις 19:30 (Novasports Prime), για την 6η αγωνιστική. Οι δύο ομάδες μετρούν από δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες και αναζητούν την πρώτη τους νίκη. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα οι προπονητές έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες των ομάδων.

Οι συνθέσεις:

Αστέρας AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Μέντες, Κώτσιρας, Κουρμπέλης, Εντερ, Κετού, Μπαρτόλο, Μακέντα.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Τσούμπερ, Πνευμονίδης, Γκαρθία, Περέα.

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