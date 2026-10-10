Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος: Οι ενδεκάδες για την αναμέτρηση στην Τρίπολη

Έπειτα από 20 ημέρες διακοπής λόγω των εθνικών ομάδων, η Stoiximan Super League επιστρέφει με την αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με τον Ατρόμητο, στις 19:30 (Novasports Prime), για την 6η αγωνιστική. Οι δύο ομάδες μετρούν από δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες και αναζητούν την πρώτη τους νίκη. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα οι προπονητές έκαναν γνωστές τις ενδεκάδες των ομάδων.

Οι συνθέσεις:

Αστέρας AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Μέντες, Κώτσιρας, Κουρμπέλης, Εντερ, Κετού, Μπαρτόλο, Μακέντα.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Τσούμπερ, Πνευμονίδης, Γκαρθία, Περέα.