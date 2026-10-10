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Waterpolo League: Άνετη νίκη για τον Ολυμπιακό, πρώτο τρίποντο για τον Εθνικό

Ο Ολυμπιακός συνέχισε αήττητος στη Waterpolo League ανδρών, επικρατώντας με 20-6 του ΠΑΟΚ στο Παπαστράτειο, ενώ ο Εθνικός Πειραιά πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, με 14-7 απέναντι στα Χανιά, για την 3η αγωνιστική.

Waterpolo League: Άνετη νίκη για τον Ολυμπιακό, πρώτο τρίποντο για τον Εθνικό
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Ο Ολυμπιακός επικράτησε 20-6 του ΠΑΟΚ και έφτασε στην τρίτη διαδοχική νίκη του στην Waterpolo League. Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα τους στο Champions League κόντρα στο Ανόβερο, οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και πήραν τους τρεις βαθμούς. Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού ήταν ο Σπάχιτς, ενώ ο Γκίλλας πέτυχε τέσσερα γκολ και ο Παπαναστασίου τρία. Για τον ΠΑΟΚ, ο Λυκούδης σημείωσε τρία τέρματα και ο Ντέλιτς δύο.

Στο άλλο παιχνίδι, ο Εθνικός Πειραιά πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή Waterpolo League, επικρατώντας με 14-7 των Χανίων στο Παπαστράτειο. Παρότι οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 3-2 στο τρίτο λεπτό της δεύτερης περιόδου, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν δυναμικά, πραγματοποιώντας σερί 6-0 και κρατώντας ανέπαφη την εστία τους για περίπου 11 λεπτά, ώστε να προηγηθούν με 8-3. Ο Εθνικός διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, ανεβάζοντας τη διαφορά ακόμη και στα εννέα γκολ, πριν διαμορφωθεί το τελικό 14-7.

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